Asamblea rechaza proyecto de ley que buscaba sancionar a jueces y fiscales por prevaricato

El proyecto de ley que buscaba castigar con cárcel a jueces y fiscales por el delito de prevaricato fue rechazado esta mañana por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La propuesta presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho desde hace un año, buscaba reformar el artículo 389 del Código Penal y que adicionar la aplicación del delito de prevaricato para jueces, fiscales y magistrados. La iniciativa legislativa también pretendía aumentar la sanción de 4 a 6 años de prisión para este delito.

La sesión de los comisionados contó con la presencia de un representante del Ministerio Público, el cual argumentó que ya existen normas que contemplan medidas disciplinarias contra jueces y fiscales que no aplican de manera debida las leyes.

El artículo 389 del Código Penal vigente establece que: El apoderado que, mediante acuerdo con la contraparte o por otro medio fraudulento, perjudique la causa que le ha sido confiada o que, en una misma causa, sirva a partes con intereses opuestos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. Si el autor es defensor de un imputado en un proceso penal, la sanción se aumentará hasta la mitad.

El año pasado, Camacho alegó que su propuesta buscaba mejorar la labor del Ministerio Público y el Órgano Judicial ya que, han convertido en todo, “menos en garantes del imperio de la seguridad jurídica y de las leyes en nuestro país”.