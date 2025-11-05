¡Atención, conductores! Idaan realizará trabajos en la Vía Centenario, ¿fechas y horarios?

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (IDAAN) emitió un aviso a conductores y usuarios de la Vía Centenario, en el corregimiento de Ancón, sobre el inicio de trabajos de infraestructura en la zona. A partir del jueves 6 de noviembre de 2025, se realizarán labores de instalación de una nueva tubería de 16 pulgadas, un proyecto esencial para abastecer de agua potable a la comunidad de Kuna Nega.

Las obras se estarán realizando en el área de servidumbre de la Vía Centenario, específicamente en el lado derecho en dirección hacia la ciudad de Panamá, frente al Estadio Nacional Rod Carew.

El horario de las operaciones está programado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m, según informó el Idaan.

Según la entidad, la instalación de la tubería se hará dentro de la servidumbre, sin que se requiera el cierre de vías en esta transitada carretera.

No obstante, la entidad hizo un llamado a los conductores que circulen por el área para que extremen precauciones y respeten estrictamente la señalización vial dispuesta en el sitio. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía mientras se ejecuta el proyecto de suministro de agua potable.