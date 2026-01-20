  1. Inicio
¿Cuándo iniciará la construcción del nuevo monumento chino? Esto es lo que se sabe

El monumento chino fue demolido el pasado sábado 27 de diciembre de 2025. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá.
Rayshel Flores
  • 20/01/2026 12:18
La ministra de Cultura informó que aún no hay fecha para iniciar la construcción del nuevo monumento chino, debido a trámites legales, costos pendientes y la definición del terreno.

Tras casi un mes de la demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas, el futuro de la nueva estructura sigue siendo incierto. Así lo confirmó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, al explicar que el inicio de la obra depende de varios factores legales, técnicos y financieros que aún se encuentran en proceso.

Las declaraciones de la ministra se dieron durante una entrevista en el noticiero Telemetro Reporta, donde aclaró que “por ahora el monumento se mantendrá en el mismo punto, esa es nuestra propuesta”, ya que el terreno pertenece a la Caja de Ahorros y no existe aún una propuesta formal que permita avanzar con el proyecto.

Herrera explicó que el Ministerio de Cultura no puede tomar decisiones hasta que la Caja de Ahorros defina la disponibilidad del terreno, ya que actualmente se desconoce cuánto será el precio ahora. “No puedo avanzar hasta que la Caja de Ahorros me lo dé”, afirmó.

Además del tema legal, la ministra indicó que el área requiere limpieza y adecuación, lo que implica una inversión adicional. Sin embargo, todavía no está claro de dónde saldrán la inversión para su construcción, ni si el costo será asumido por la Alcaldía de Arraiján, por la comunidad china o mediante un esquema mixto de financiamiento.

La titular de Cultura confirmó que existen propuestas presentadas por la comunidad china en Panamá, las cuales están siendo analizadas. No obstante, advirtió que el proceso es complejo debido a las limitaciones propias de la administración pública. “Es complejo el tema porque con la administración pública solo podemos hacer lo que la ley nos faculta, por muy inspirados que estemos”, señaló.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, aclaró que el terreno donde se ubica el mirador es propiedad de la Caja de Ahorros desde 1993 y precisó que la institución no participó en la remoción de la estructura que anteriormente resaltaba el legado cultural de esta comunidad.

