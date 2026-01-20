¿Cuándo iniciará la construcción del nuevo monumento chino? Esto es lo que se sabe

Tras casi un mes de la demolición del <b><a href="/tag/-/meta/monumento-chino">monumento chino</a></b> ubicado en el mirador del <b>Puente de las Américas</b>, el futuro de la nueva estructura sigue siendo incierto. Así lo confirmó la <b>ministra de Cultura, Maruja Herrera</b>, al explicar que el inicio de la obra depende de varios factores legales, técnicos y financieros que aún se encuentran en proceso. Las declaraciones de la ministra se dieron durante una entrevista en el noticiero <b>Telemetro Reporta</b>, donde aclaró que '<i><b>por ahora el monumento se mantendrá en el mismo punto, esa es nuestra propuesta'</b></i>, ya que el terreno <b>pertenece a la Caja de Ahorros</b> y no existe aún una propuesta formal que permita avanzar con el proyecto.Herrera explicó que el <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a></b> <b>no puede tomar decisiones</b> hasta que la Caja de Ahorros defina la disponibilidad del terreno, ya que actualmente se desconoce cuánto será el precio ahora. <i><b>'No puedo avanzar hasta que la Caja de Ahorros me lo dé'</b></i>, afirmó.