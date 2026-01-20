¿Cuándo iniciará la construcción del nuevo monumento chino? Esto es lo que se sabe

Tras casi un mes de la demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas, el futuro de la nueva estructura sigue siendo incierto. Así lo confirmó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, al explicar que el inicio de la obra depende de varios factores legales, técnicos y financieros que aún se encuentran en proceso.

Las declaraciones de la ministra se dieron durante una entrevista en el noticiero Telemetro Reporta, donde aclaró que “por ahora el monumento se mantendrá en el mismo punto, esa es nuestra propuesta”, ya que el terreno pertenece a la Caja de Ahorros y no existe aún una propuesta formal que permita avanzar con el proyecto.

Herrera explicó que el Ministerio de Cultura no puede tomar decisiones hasta que la Caja de Ahorros defina la disponibilidad del terreno, ya que actualmente se desconoce cuánto será el precio ahora. “No puedo avanzar hasta que la Caja de Ahorros me lo dé”, afirmó.