Dengue deja 15 fallecidos en lo que va del 2025, según informe del Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló la mañana de este miércoles 2 de septiembre que hasta la semana epidemiológica número 32, correspondiente del 3 al 9 de agosto, se han registrado 15 defunciones por dengue en el país.

De acuerdo con el Minsa, esas muertes se han registrado en medio de un repunte de casos de dengue, los cuales mantiene en alerta al sistema sanitario panameño.

Según el informe de epidemiología del Minsa, los decesos se concentran principalmente en Chiriquí (4 casos), Bocas del Toro (3), Darién (2), Región Metropolitana (2), Panamá Este (2), además de Coclé (1) y San Miguelito (1).

En total, el Minsa ha contabilizado 9,791 casos acumulados de dengue en lo que va del año, de los cuales 8,669 son sin signos de alarma, 1,053 con signos de alarma y 69 graves.

Mientras que la región metropolitana encabeza las estadísticas de los casos de dengue con 2,809 contagios, seguida por San Miguelito con 1,900 y Panamá Oeste con 1,122.

El reporte de la entidad señaló que 930 pacientes han requerido hospitalización, mientras que la tasa de incidencia nacional alcanzó los 214 casos por cada 100 mil habitantes.

Además, los grupos más afectados se ubican entre los 10 y 59 años.

Ante ese escenario, el Minsa reforzó los operativos de control de vectores en todo el país y reiteró el llamado a la ciudadanía a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Entre las medidas de prevención se incluyen:

Desechar recipientes en desuso que acumulen agua

Limpiar las viviendas con regularidad

Acudir a un centro de salud en caso de presentar síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general.