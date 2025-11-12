Agroferias del IMA | ¿Dónde comprar arroz este jueves 13 de noviembre?

Para el jueves 13 de noviembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>Panamá: </b>Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá y en la Junta Comunal de Isla Saboga, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa.<b>Los Santos: </b>A un constado de la iglesia del corregimiento de El Cedro, distrito de Macaracas.<b>Herrera:</b> Cancha Comunal del corregimiento de El Pedregoso, distrito de Pesé.<b>Veraguas: </b>Casa Comunal del Espavé, corregimiento de Corral Falso, distrito de San Francisco y en la Casa Comunal del corregimiento de El Barrito en el distrito de Atalaya.<b>Panamá Oeste:</b> Cancha techada de El Celaje, corregimiento de Chame cabecera, distrito de Chame.<b>Chiriquí:</b> Cancha Comunal del corregimiento de Bella Vista, distrito de Tolé.<b>Coclé: </b>Cuadro deportivo de Buen Retiro, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.