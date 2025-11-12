Agroferias del IMA | ¿Dónde comprar arroz este jueves 13 de noviembre?

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves 13 de noviembre se realizarán agroferias en distintos puntos del país, a partir de las 8:00 a.m., con una amplia oferta de productos económicos para las familias panameñas.

Calendario de Agroferias del jueves 13 de noviembre

Para el jueves 13 de noviembre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Panamá: Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá y en la Junta Comunal de Isla Saboga, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa.

Los Santos: A un constado de la iglesia del corregimiento de El Cedro, distrito de Macaracas.

Herrera: Cancha Comunal del corregimiento de El Pedregoso, distrito de Pesé.

Veraguas: Casa Comunal del Espavé, corregimiento de Corral Falso, distrito de San Francisco y en la Casa Comunal del corregimiento de El Barrito en el distrito de Atalaya.

Panamá Oeste: Cancha techada de El Celaje, corregimiento de Chame cabecera, distrito de Chame.

Chiriquí: Cancha Comunal del corregimiento de Bella Vista, distrito de Tolé.

Coclé: Cuadro deportivo de Buen Retiro, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.