  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este sábado 30 de agosto?

Las agroferias del IMA llegan a diversos puntos del país.
Las agroferias del IMA llegan a diversos puntos del país. IMA
Por
Kathyria Caicedo
  • 29/08/2025 16:05
El IMA dio a conocer los lugares donde se realizarán las agroferias este sábado 30 de agosto.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció las sedes de las agroferias que se realizarán el sábado 30 de agosto desde las 8:00 a.m., donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.

Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este sábado 30 de agosto:

Darién: Centro recreativo Mi Tranquilidad, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.

Comarca Naso Tjër Di: Comunidad San San Druy, distrito Naso Tjër Di.

¿Cuáles son los precios en las agroferias el IMA?

A continuación, se detallan los productos más buscados en las agroferias del IMA, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:

Arroz pilado y empacado (5lb): B/.1.25 (máx. 5)

Atún en trozos (170g): B/.0.30 (máx. 6)

Aceite (900ml): B/.1.00 (máx. 4)

Azúcar (400g): B/.0.40 (máx. 2)

Sal (1lb): B/.0.15 (máx. 2)

Coditos (250g): B/.0.25 (máx. 6)

Espagueti (1lb): B/.0.25 (máx. 6)

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo