Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este sábado 30 de agosto?

El<b> <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> a través de sus redes sociales anunció las sedes de las <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que se realizarán el <b>sábado 30 de agosto desde las 8:00 a.m.</b>, donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.<b>Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este sábado 30 de agosto:</b><b>Darién: </b>Centro recreativo Mi Tranquilidad, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.<b>Comarca Naso Tjër Di</b>: Comunidad San San Druy, distrito Naso Tjër Di.<b>¿Cuáles son los precios en las agroferias el IMA?</b><b></b>A continuación, se detallan los productos más buscados en las agroferias del IMA, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:<b>Arroz pilado y empacado</b> (5lb): B/.1.25 (máx. 5)<b>Atún en trozos </b>(170g): B/.0.30 (máx. 6)<b>Aceite </b>(900ml): B/.1.00 (máx. 4)<b>Azúcar </b>(400g): B/.0.40 (máx. 2)<b>Sal</b> (1lb): B/.0.15 (máx. 2)<b>Coditos</b> (250g): B/.0.25 (máx. 6)<b>Espagueti </b>(1lb): B/.0.25 (máx. 6)