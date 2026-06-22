Agroferias del IMA este 24 de junio: lugares, horarios y provincias participantes

Los panameños tendrán una nueva oportunidad de adquirir alimentos a precios accesibles este miércoles 24 de junio, cuando el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realice una jornada de Agroferias en varias provincias del país.

Las ventas iniciarán desde las 8:00 a.m. y estarán disponibles en comunidades de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Veraguas y Darién.

Como es habitual, las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para realizar sus compras.