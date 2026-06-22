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Información útil

Agroferias del IMA este 24 de junio: lugares, horarios y provincias participantes

Las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para realizar sus compras.
Las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para realizar sus compras. Redes sociales
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Laura Chang
  • 22/06/2026 14:15
Las ventas iniciarán desde las 8:00 a.m. y estarán disponibles en comunidades de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Veraguas y Darién.

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Los panameños tendrán una nueva oportunidad de adquirir alimentos a precios accesibles este miércoles 24 de junio, cuando el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realice una jornada de Agroferias en varias provincias del país.

Las ventas iniciarán desde las 8:00 a.m. y estarán disponibles en comunidades de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Veraguas y Darién.

Como es habitual, las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

¿Dónde serán las Agroferias este 24 de junio?

Chiriquí

Cancha Comunal de Tijeras, distrito de Boquerón.

Panamá Este

Isla Chepillo, distrito de Chepo.
Gimnasio Comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.

Colon

Parque Público de Portobelo, distrito de Portobelo.

Veraguas

Casa Comunal de La Soledad, distrito de Soná.
Cancha techada de Martín Grande, corregimiento Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Panamá Oeste

Cancha de baloncesto de Altos del Jobo, sector La Represa, distrito de La Chorrera.

Darién

Cancha techada de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
Casa Local de la comunidad de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana.
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