Agroferias del IMA este 24 de junio: lugares, horarios y provincias participantes

Los panameños tendrán una nueva oportunidad de adquirir alimentos a precios accesibles este miércoles 24 de junio, cuando el <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a> realice una jornada de Agroferias en varias provincias del país.Las ventas iniciarán desde las<b> 8:00 a.m. </b>y estarán disponibles en comunidades de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Veraguas y Darién.Como es habitual, las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para realizar sus compras.