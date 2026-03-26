Agroferias del IMA: Puntos de venta del viernes 27 de marzo

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de agroferias que se llevarán a cabo este viernes 27 de marzo en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Calendario de Agroferias del viernes 25 de marzo

Para el viernes 27 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas.

-Veraguas: Casa Comunal de Manuel E. Amador en el distrito de Las Palmas y en la Cancha de Los Cerros, en San Antonio en el distrito de Atalaya.

-Herrera: Casa Comunal de Leones, Llano Amador vía El Suay, distrito de Las Minas.

-Colón: Parada de buses de Miguel de la Borda, distrito de Donoso.

-Panamá Oeste: Jardín Librada en La Mitra, distrito de La Chorrera.

-Coclé: Casa Local de Palmar Arriba, en Llano Grande distrito de La Pintada.