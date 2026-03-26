Agroferias del IMA: Puntos de venta del viernes 27 de marzo

Para el viernes 27 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos: </b>Parque de El Cocal, distrito de Las Tablas.<b>-Veraguas: </b>Casa Comunal de Manuel E. Amador en el distrito de Las Palmas y en la Cancha de Los Cerros, en San Antonio en el distrito de Atalaya.<b>-Herrera: </b>Casa Comunal de Leones, Llano Amador vía El Suay, distrito de Las Minas.<b>-Colón: </b>Parada de buses de Miguel de la Borda, distrito de Donoso.<b>-Panamá Oeste:</b> Jardín Librada en La Mitra, distrito de La Chorrera.<b>-Coclé:</b> Casa Local de Palmar Arriba, en Llano Grande distrito de La Pintada.