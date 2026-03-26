Caja de Seguro Social recibe medicamentos por más de $150 millones: lo que debes saber

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la llegada de nuevos lotes de medicamentos al país, dirigidos principalmente a pacientes con enfermedades crónicas, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento en sus centros de salud.

Entre los fármacos recibidos destacan algunos de alta demanda como Amlodipina 5 mg, Irbesartán 300 mg, hierro en ampollas y ácido hialurónico, utilizados en distintos tratamientos médicos.

Con el objetivo de fortalecer el abastecimiento, la institución concretó la adjudicación de 282 renglones de medicamentos por un valor aproximado de 77.9 millones de balboas, además de 47 renglones de fármacos biológicos por 72.6 millones.

La institución explicó que los faltantes registrados anteriormente estuvieron relacionados con incumplimientos de proveedores, por lo que se han activado mecanismos como compras de emergencia, nuevas licitaciones y la búsqueda de suplidores alternativos.