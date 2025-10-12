  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención docentes! Todo sobre las nuevas reglas para el nombramiento del MEDUCA

El MEDUCA publica nuevas reglas para docentes en proceso de nombramiento
Emiliana Tuñón
  • 12/10/2025 11:18
El MEDUCA establece nuevos requisitos y procedimientos para el nombramiento de docentes.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó a todos los docentes, supervisores y directivos del sistema educativo oficial sobre los nuevos requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado de docentes.

Con estas medidas, el MEDUCA busca eliminar prácticas irregulares del pasado, como largas filas o procesos arbitrarios que violaban la normativa vigente y generaban desigualdad entre los participantes. La entidad asegura que este nuevo enfoque contribuirá a un sistema educativo más transparente y justo para todos los docentes.

El MEDUCA detalla del las nuevas reglas para el nombramiento

Entre las principales reglas se destacan:

-La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.

-La selección de todas las vacantes será por concurso público.

-La realización de los concursos y traslados de formas 100% digital.

-La selección de elegibles basada en los méritos profesionales éticos, experiencia y formación.

-La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos.

-La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección personal.

