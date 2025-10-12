¡Atención docentes! Todo sobre las nuevas reglas para el nombramiento del MEDUCA

Entre las principales reglas se destacan:-La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.-La selección de todas las vacantes será por concurso público.-La realización de los concursos y traslados de formas 100% digital.-La selección de elegibles basada en los méritos profesionales éticos, experiencia y formación.-La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos.-La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección personal.