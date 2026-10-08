¡Atención jubilados! CSS confirma fechas del segundo pago de octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció las fechas correspondientes al segundo pago del mes de octubre para jubilados y pensionados en Panamá.

Según el calendario de pagos, quienes reciben sus prestaciones mediante transferencia bancaria ACH tendrán los fondos disponibles el lunes 19 de octubre, mientras que los beneficiarios que cobran mediante cheque físico podrán retirarlo a partir del martes 20 de octubre.