¿Boletas? ATTT lanza jornada especial para arreglos de pago

La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> anuncia una Jornada Especial de atención para facilitar a los usuarios la gestión de su arreglo de pago al 10% de manera rápida y sencilla.Esta jornada está dirigida a residentes de <b>Panamá Norte, San Miguelito y Veraguas</b>, y se llevará a cabo durante dos días consecutivos.La jornada será 1 y 2 de diciembre en un horario de atención de 8am a 4pm<b>Puntos de Atención para arreglos de pago con la ATTT</b>Estas serán las sedes de la ATTT habilitadas para la jornada especial de arreglos de pago:- Panamá Norte Sede regional, Plaza Princesa de Gales, local N-1.- San Miguelito Sede regional, Los Andes Mall- Santiago Sede provincial, Vía Panamericana, Plaza Patricia Italia