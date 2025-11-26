¿Boletas? ATTT lanza jornada especial para arreglos de pago

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anuncia una Jornada Especial de atención para facilitar a los usuarios la gestión de su arreglo de pago al 10% de manera rápida y sencilla.

Esta jornada está dirigida a residentes de Panamá Norte, San Miguelito y Veraguas, y se llevará a cabo durante dos días consecutivos.La jornada será 1 y 2 de diciembre en un horario de atención de 8am a 4pm

Puntos de Atención para arreglos de pago con la ATTT

Estas serán las sedes de la ATTT habilitadas para la jornada especial de arreglos de pago:

- Panamá Norte Sede regional, Plaza Princesa de Gales, local N-1.

- San Miguelito Sede regional, Los Andes Mall

- Santiago Sede provincial, Vía Panamericana, Plaza Patricia Italia