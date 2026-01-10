Cierres parciales en la cinta costera III por obras del 13 al 16 de enero, informa el MOP

El <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b> informó a la ciudadanía que, como parte de los <b>trabajos de mantenimiento vial</b> en la c<b>inta costera III</b>, se estará realizando el <b>reemplazo de la carpeta asfáltica</b>, lo que requerirá <b>cierres parciales de carriles</b> en esta importante vía.De acuerdo con la entidad, las labores se llevarán a cabo del <b>13 al 16 de enero de 2026</b>, en un horario comprendido entre las <b>9:00 a.m. y las 3:00 p.m.</b>Los trabajos se desarrollarán en la c<b>inta costera III, en el tramo marino</b>, desde el <b>Mercado de Mariscos hacia el estadio Maracaná y viceversa</b>, con el cierre de <b>dos carriles a la vez</b> para realizar las labores de <b>perfilado y capeteo</b>.