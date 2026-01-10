Cierres parciales en la cinta costera III por obras del 13 al 16 de enero, informa el MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que, como parte de los trabajos de mantenimiento vial en la cinta costera III, se estará realizando el reemplazo de la carpeta asfáltica, lo que requerirá cierres parciales de carriles en esta importante vía.

De acuerdo con la entidad, las labores se llevarán a cabo del 13 al 16 de enero de 2026, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Los trabajos se desarrollarán en la cinta costera III, en el tramo marino, desde el Mercado de Mariscos hacia el estadio Maracaná y viceversa, con el cierre de dos carriles a la vez para realizar las labores de perfilado y capeteo.