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Información útil

Claves del subsidio eléctrico aprobado por el Gobierno

Con un aporte superior a B/.64 millones, las autoridades garantizarán la continuidad del subsidio eléctrico.
Con un aporte superior a B/.64 millones, las autoridades garantizarán la continuidad del subsidio eléctrico. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/05/2026 11:05
Cerca de 930 mil usuarios residenciales continuarán recibiendo descuentos en su factura de luz tras la aprobación de más de B/.64 millones para sostener el subsidio eléctrico.

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo desembolso millonario para garantizar la continuidad del subsidio eléctrico que beneficia a cientos de miles de hogares en el país.

La medida, autorizada por el Consejo de Gabinete, contempla un aporte de más de B/.64 millones destinados a cubrir parcialmente el costo de la tarifa eléctrica para clientes residenciales con consumos de hasta 300 kilovatios hora mensuales durante el segundo semestre de 2025.

Con esta decisión, las autoridades buscan evitar aumentos significativos en la factura de energía y aliviar la carga económica de las familias panameñas frente al incremento de los costos del servicio eléctrico.

Claves del plan para mantener descuentos en la factura eléctrica

-El Consejo de Gabinete aprobó un aporte superior a B/.64 millones para mantener el subsidio eléctrico.

-La medida beneficiará a clientes residenciales con consumo de hasta 300 kWh mensuales.

-El apoyo económico estará vigente durante el segundo semestre de 2025.Cerca de 930 mil usuarios recibirán el beneficio en su factura de luz.

-Los fondos serán canalizados mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

-El objetivo es evitar aumentos en la tarifa eléctrica y reducir el impacto económico en los hogares.

-El subsidio busca mantener estabilidad en el costo de los servicios básicos para las familias panameñas.

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