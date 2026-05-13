Claves del subsidio eléctrico aprobado por el Gobierno

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo desembolso millonario para garantizar la continuidad del subsidio eléctrico que beneficia a cientos de miles de hogares en el país.

La medida, autorizada por el Consejo de Gabinete, contempla un aporte de más de B/.64 millones destinados a cubrir parcialmente el costo de la tarifa eléctrica para clientes residenciales con consumos de hasta 300 kilovatios hora mensuales durante el segundo semestre de 2025.

Con esta decisión, las autoridades buscan evitar aumentos significativos en la factura de energía y aliviar la carga económica de las familias panameñas frente al incremento de los costos del servicio eléctrico.