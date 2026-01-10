Facturas de luz y agua con montos elevados: cómo reclamar en Panamá

Recibir una factura elevada no siempre significa un error de la empresa, pero tampoco debe asumirse como correcta sin revisión. Lo primero es comparar el consumo con meses anteriores, verificar si hubo cambios en el uso de electrodomésticos o si existen fugas internas, especialmente en el caso del agua.

Para la electricidad, el reclamo debe presentarse ante la empresa distribuidora correspondiente (Naturgy, ENSA o EDEMET). El usuario puede solicitar revisión del medidor, verificación de lectura o corrección por facturación estimada.

Debe tomar en cuenta que es importante que el medidor debe estar visible, si vive en casa, se debe encontrar afuera de la misma ya que el técnico que pasa a revisar no avisan y si el medidor no se encuentra visible entonces dejarán su caso inconcluso.

Si no obtiene respuesta o no está conforme, puede acudir a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, entidad encargada de supervisar estos servicios.

En el caso del agua potable, el reclamo se realiza ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), solicitando inspección técnica o revisión del historial de consumo.

Un punto clave es no dejar pasar el tiempo: los reclamos tienen plazos y deben quedar registrados. Guardar copia del recibo que debe tener el NIS visible y del número de reclamo es fundamental para dar seguimiento.