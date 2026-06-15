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Idaan anuncia reparación en San Miguelito: estos sectores están sin agua este 15 de junio

Las autoridades recomiendan a los residentes de estos sectores hacer un uso racional del agua
Las autoridades recomiendan a los residentes de estos sectores hacer un uso racional del agua Redes sociales
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Laura Chang
  • 15/06/2026 16:35
A través de sus redes sociales, la entidad detalló que su equipo de proyectos especiales realiza la reparación de una tubería de 12 pulgadas

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este lunes 15 de junio que mantiene trabajos de reparación en una línea de distribución ubicada en el distrito de San Miguelito, lo que ha provocado afectaciones temporales en el suministro de agua potable en varias comunidades.

A través de sus redes sociales, la entidad detalló que su equipo de proyectos especiales realiza la reparación de una tubería de 12 pulgadas en el sector de Pan de Azúcar, antes de la entrada de Moya, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

¿Qué sectores están afectados?

De acuerdo con el comunicado del Idaan, la interrupción del suministro de agua potable afecta a las siguientes áreas:

Pan de Azúcar
Los Andes #1

Las autoridades recomiendan a los residentes de estos sectores hacer un uso racional del agua almacenada mientras culminan los trabajos de reparación.

IDAAN asegura que trabaja para restablecer el servicio

La institución indicó que las cuadrillas ya se encuentran en el sitio atendiendo la incidencia y aseguró que se trabaja para solucionar el problema lo antes posible.

“Estamos trabajando desde San Miguelito. Nuestro equipo de proyectos especiales realiza la reparación de una línea de 12 pulgadas en Pan de Azúcar (antes de la entrada de Moya). Se afecta el suministro en los sectores de Pan de Azúcar y Los Andes #1. ¡Lo estamos resolviendo!", señaló el IDAAN en su publicación oficial.

Por el momento, la entidad no ha precisado una hora estimada para la normalización del servicio, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales para futuras actualizaciones.

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