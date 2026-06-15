Idaan anuncia reparación en San Miguelito: estos sectores están sin agua este 15 de junio

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó este lunes 15 de junio que mantiene trabajos de reparación en una línea de distribución ubicada en el<b> <a href="/tag/-/meta/san-miguelito">distrito de San Miguelito</a></b>, lo que ha provocado afectaciones temporales en el suministro de agua potable en varias comunidades.A través de sus redes sociales, la entidad detalló que su equipo de proyectos especiales realiza la reparación de una tubería de 12 pulgadas en el sector de Pan de Azúcar, antes de la entrada de Moya, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.