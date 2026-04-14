Inadeh abre convocatoria para capacitación portuaria: Conozca la fecha y requisitos

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la apertura de la convocatoria para el programa de capacitación portuaria, en alianza con PSA Panamá.

La jornada de reclutamiento se llevará a cabo este jueves 16 de abril en la sede del Inadeh en Panamá Pacífico, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

El curso se desarrollará de lunes a viernes y tendrá una duración de cuatro semanas, como parte de la formación técnica dirigida a jóvenes interesados en el sector portuario.

Entre los requisitos establecidos se encuentran: tener entre 18 y 19 años cumplidos a mayo de 2026, contar con un promedio académico mínimo de 3.5, presentar récord policivo vigente y ser egresado exclusivamente de los centros educativos: Centro Educativo Reina Torres de Araúz, Centro Educativo Stella Sierra, Colegio Adán de Urriola o el Instituto Profesional y Técnico Fernando de Lesseps.