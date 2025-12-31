Inadeh abre convocatoria para programas de marino ordinario y operador de equipo pesado

El<b>Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh)</b> anunció la apertura de la convocatoria para los programas de<b> m</b><b>arino ordinario</b> y<b> o</b><b>perador de equipo pesado</b>, dirigidos a personas interesadas en formarse en áreas técnicas con alta exigencia laboral.Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán presentar y aprobar una<b>prueba psicológica</b>, la cual se realizará el <b>martes 6 de enero de 2026</b>, una las<b>8:00 am</b>, en las instalaciones del Inadeh <b>El Chorrillo</b>, ubicadas en c<b>alle 26 Oeste Final</b>.Los interesados en el programa de<b> </b>o<b>perador de equipo pesado</b> deben cumplir con los siguientes requisitos:<i>- Ser mayor de 18 años</i><i>- Presentar copia de la cédula</i><i>- Copia de la licencia de conducir</i><b>- Contar con licencia de conducir t</b><b>ipo D en adelante</b><b> y mantener un mínimo de</b><b>dos años de vigencia</b>- Estar<b>paz y salvo con la ATTT</b>