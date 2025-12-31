Inadeh abre convocatoria para programas de marino ordinario y operador de equipo pesado

ElInstituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la apertura de la convocatoria para los programas de marino ordinario y operador de equipo pesado, dirigidos a personas interesadas en formarse en áreas técnicas con alta exigencia laboral.

Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán presentar y aprobar unaprueba psicológica, la cual se realizará el martes 6 de enero de 2026, una las8:00 am, en las instalaciones del Inadeh El Chorrillo, ubicadas en calle 26 Oeste Final.

Los interesados en el programa de operador de equipo pesado deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 18 años

- Presentar copia de la cédula

- Copia de la licencia de conducir

- Contar con licencia de conducir tipo D en adelante y mantener un mínimo dedos años de vigencia

- Estarpaz y salvo con la ATTT