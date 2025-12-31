  1. Inicio
Inadeh abre convocatoria para programas de marino ordinario y operador de equipo pesado

INADEH anunció la apertura de la convocatoria para los programas de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado.
INADEH anunció la apertura de la convocatoria para los programas de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado. Cedida
Por
Laura Chang
  • 31/12/2026 11:40
La institución reiteró el llamado a los interesados a acudir puntualmente a la prueba psicológica y a llevar la documentación requerida.

ElInstituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la apertura de la convocatoria para los programas de marino ordinario y operador de equipo pesado, dirigidos a personas interesadas en formarse en áreas técnicas con alta exigencia laboral.

Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán presentar y aprobar unaprueba psicológica, la cual se realizará el martes 6 de enero de 2026, una las8:00 am, en las instalaciones del Inadeh El Chorrillo, ubicadas en calle 26 Oeste Final.

Los interesados en el programa de operador de equipo pesado deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 18 años

- Presentar copia de la cédula

- Copia de la licencia de conducir

- Contar con licencia de conducir tipo D en adelante y mantener un mínimo dedos años de vigencia

- Estarpaz y salvo con la ATTT

- Aprobar la prueba psicológica aplicada por el Departamento de Psicología del Inadeh

- Presentar exámenes de buena salud, incluyendo antidopaje

Para aspirantes de 50 años en adelante, se exige licencia tipo I y carta que certifique dos o más años de experiencia como operador de equipo pesado.

No tener limitaciones físicas que impidan el desempeño del oficio

Para el programa de marino ordinario, los requisitos son:

- Ser panameño o extranjero con cédula E

- Tener 18 años cumplidos o más

- Saber nadar

Estos programas forman parte de la oferta de capacitación del Inadeh, orientada a fortalecer las habilidades técnicas de los participantes y facilitar su inserción en sectores estratégicos como la construcción, la logística y las actividades marítimas.

