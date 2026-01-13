  1. Inicio
Inadeh detalla proceso de preinscripción para jóvenes de 16 y 17 años

Durante el proceso, trabajadores sociales elaboran un perfil de elección profesional del joven.
Durante el proceso, trabajadores sociales elaboran un perfil de elección profesional del joven.
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/01/2026 13:48
El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) detalló los requisitos que deben cumplir los jóvenes de 16 y 17 años interesados en acceder a los cursos que ofrece la institución.

Según informó el Inadeh, el primer paso consiste en solicitar un permiso en la Dirección Contra el Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ubicada en el tercer piso de Plaza Edison. El trámite debe realizarse en compañía del padre, tutor o responsable legal, presentando copias de la cédula de ambos.

Durante el proceso, trabajadores sociales elaboran un perfil de elección profesional del joven, realizan una evaluación socioeconómica al tutor y presentan el listado de cursos disponibles a los que puede aplicar un menor de edad.

Una vez culminado este procedimiento y obtenido el permiso correspondiente, el aspirante deberá ingresar al sitio web www.inadeh.edu.pa, hacer clic en la opción de preinscripción y completar el registro.

El Inadeh reiteró que los menores de edad solo pueden participar en cursos en horarios matutinos o vespertinos, como parte de las medidas de protección establecidas.

Estos son los cursos que pueden tomar jóvenes de 16 y 17 años en el Inadeh

A continuación, los cursos que pueden cursar los jóvenes de 16 y 17 años:

Área técnica y oficios

Mecánica automotriz básica

Mantenimiento y construcción de jardines

Cultivo de hortalizas

Albañilería básica

Albañilería, mosaico y azulejo

Acabado de superficies de cielo raso

Interpretación de planos de construcción

Estimado de materiales de obra

Seguridad y salud ocupacional en la construcción

Diseño de estructuras de gypsum

Colocación de gypsum board

Ebanistería básica

Barnizado y laqueado de la madera

Fontanería domiciliaria

Interpretación de planos de plomería

Dibujo de planos de plomería

Presupuesto de materiales de plomería

Electrónica básica

Instalaciones eléctricas residenciales básicas

Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado

Instalación de sistemas de aire acondicionado tipo split

Tecnología y ofimática

Manejo básico, intermedio y avanzado de aplicaciones ofimáticas

Hoja electrónica básica

Internet y correo electrónico

Procesador de palabras básico

Ambiente y Agro

Protección y conservación ambiental

Residuos sólidos y reciclaje

Cosecha y cultivo de agua

Turismo y servicios

Operaciones básicas en piso y habitaciones

Cultura turística

Gestión turística sostenible

Mercadeo digital para emprendimientos turísticos

Atención al cliente 4.0

Etiqueta y protocolo en el servicio de salón

Gastronomía

Bocadillos, aperitivos y canapés

Diseño, montaje y servicio de buffet

Imagen y bienestar

Higiene y maquillaje facial

Imagen y proyección personal

Marketing y comunicación

Marketing digital

Ortografía y redacción comercial

Desarrollo personal y profesional

Liderazgo

Manejo de emociones

Formación en valores

Relaciones humanas

Planificación de carrera y desarrollo profesional

Desarrollo humano

Gestión del tiempo y productividad profesional

Salud

Primeros auxilios

Idiomas

Inglés: nivel Beginner, Elementary e Intermediate

