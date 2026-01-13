Inadeh detalla proceso de preinscripción para jóvenes de 16 y 17 años

A continuación, los cursos que pueden cursar los jóvenes de 16 y 17 años: <b>Área técnica y oficios</b>Mecánica automotriz básicaMantenimiento y construcción de jardinesCultivo de hortalizasAlbañilería básicaAlbañilería, mosaico y azulejoAcabado de superficies de cielo rasoInterpretación de planos de construcciónEstimado de materiales de obraSeguridad y salud ocupacional en la construcciónDiseño de estructuras de gypsumColocación de gypsum boardEbanistería básicaBarnizado y laqueado de la maderaFontanería domiciliariaInterpretación de planos de plomeríaDibujo de planos de plomeríaPresupuesto de materiales de plomeríaElectrónica básicaInstalaciones eléctricas residenciales básicasMantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionadoInstalación de sistemas de aire acondicionado tipo split<b>Tecnología y ofimática</b>Manejo básico, intermedio y avanzado de aplicaciones ofimáticasHoja electrónica básicaInternet y correo electrónicoProcesador de palabras básico<b>Ambiente y Agro</b>Protección y conservación ambientalResiduos sólidos y reciclajeCosecha y cultivo de agua<b>Turismo y servicios</b>Operaciones básicas en piso y habitacionesCultura turísticaGestión turística sostenibleMercadeo digital para emprendimientos turísticosAtención al cliente 4.0Etiqueta y protocolo en el servicio de salón<b>Gastronomía</b>Bocadillos, aperitivos y canapésDiseño, montaje y servicio de buffet<b>Imagen y bienestar</b>Higiene y maquillaje facialImagen y proyección personal<b>Marketing y comunicación</b>Marketing digitalOrtografía y redacción comercial<b>Desarrollo personal y profesional</b>LiderazgoManejo de emocionesFormación en valoresRelaciones humanasPlanificación de carrera y desarrollo profesionalDesarrollo humanoGestión del tiempo y productividad profesional<b>Salud</b>Primeros auxilios<b>Idiomas</b>Inglés: nivel <i>Beginner, Elementary e Intermediate</i>