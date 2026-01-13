Inadeh detalla proceso de preinscripción para jóvenes de 16 y 17 años

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) detalló los requisitos que deben cumplir los jóvenes de 16 y 17 años interesados en acceder a los cursos que ofrece la institución.

Según informó el Inadeh, el primer paso consiste en solicitar un permiso en la Dirección Contra el Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ubicada en el tercer piso de Plaza Edison. El trámite debe realizarse en compañía del padre, tutor o responsable legal, presentando copias de la cédula de ambos.

Durante el proceso, trabajadores sociales elaboran un perfil de elección profesional del joven, realizan una evaluación socioeconómica al tutor y presentan el listado de cursos disponibles a los que puede aplicar un menor de edad.

Una vez culminado este procedimiento y obtenido el permiso correspondiente, el aspirante deberá ingresar al sitio web www.inadeh.edu.pa, hacer clic en la opción de preinscripción y completar el registro.

El Inadeh reiteró que los menores de edad solo pueden participar en cursos en horarios matutinos o vespertinos, como parte de las medidas de protección establecidas.