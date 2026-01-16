Ley 506 de Cepanim: beneficiarios y mecanismo de pago de los certificados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó y aprobó este jueves 15 de enero la Ley 506, una norma que ordena el pago de intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período 1972–1983, beneficiando a servidores públicos y trabajadores del sector privado en Panamá.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, este pago constituye una obligación del Estado panameño, reconocida legalmente y respaldada por la Ley No. 727 de 2021, así como por un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en la segunda mitad de 2025.

Chapman explicó que el pago se realizará mediante certificados de pago negociables por interés por mora, los cuales tienen valor económico real, son transferibles, no están sujetos a impuestos y no pueden ser embargados. Además, en caso de fallecimiento del beneficiario, los herederos podrán reclamar el derecho a través de un trámite debidamente regulado.

La entrega de los certificados está prevista para junio de 2026 y se llevará a cabo mediante un sistema ordenado, gradual y digital, con citas programadas para evitar filas, aglomeraciones y riesgos a la salud. El proceso priorizará a jubilados y adultos mayores.