Mulino anuncia pago de intereses del décimo tercer mes retenido entre 1972 y 1983

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la mañana de este jueves 15 de enero en su conferencia semanal que su administración honrará el pago de los intereses por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre los años 1972 y 1983.

Mulino explicó que para ejecutar el pago a los jubilados se utilizarán los certificados de pago negociables de interés por mora (Cepanim).

El mandatario aclaró que la entrega de los certificados está prevista para el mes de junio de este año.

Agregó que los Cepanim tendrán un valor económico e incorporan el nombre del beneficiario, el monto correspondiente y su fecha de vencimiento.

El presidente explicó que esos certificados serán transferibles, no están sujetos a impuestos y no pueden ser embargados.

“En caso de fallecimiento del beneficiario sus herederos podrán acceder a sus beneficios mediante un trámite muy sencillo”, indicó.