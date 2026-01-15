Mulino aprueba Ley 506 y activa pago de deuda a jubilados por décimo tercer mes

Durante el evento, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/felipe-chapman" target="_blank">el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a></b>, subrayó que se trata de una <b>obligación del Estado panameño</b>, reconocida legalmente y respaldada por la <b>Ley 727 de 2021</b> y un <b>fallo de la Corte Suprema de Justicia</b> emitido en la segunda mitad de 2025.<b>Chapman </b>enfatizó que la actual administración asumió el compromiso de honrar deudas acumuladas por décadas, recordando que desde el inicio del gobierno se han atendido obligaciones superiores a <b>B/.800 millones</b>, correspondientes a cuentas heredadas del año 2024.El pago de los intereses se efectuará mediante <b>certificados de pago negociables por interés por mora</b>, instrumentos con <b>valor económico real</b>, <b>transferibles</b>, <b>no sujetos a impuestos</b> y <b>no embargables</b>. En caso de fallecimiento del beneficiario, los <b>herederos</b> podrán acceder al derecho mediante un trámite debidamente regulado.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas" target="_blank">El Ministerio de Economía y Finanzas</a></b> explicó que el esquema se apoya en experiencias previas del Estado con mecanismos similares, lo que permitirá un proceso con <b>mayor transparencia, validación y control logístico</b>.