Ley No. 506 de Cepanim: Pago podrá ser reclamado por herederos de trabajadores fallecidos

La Ley 506 establece el pago de intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período comprendido entre 1972 y 1983, beneficiando tanto a servidores públicos como a trabajadores del sector privado en Panamá.

De acuerdo con el artículo 6 de esta normativa, en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido, el derecho al cobro será transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un juicio de sucesión, lo que simplifica el proceso legal para las familias.

La ley determina un orden de prioridad para recibir el pago. En primer lugar, el derecho corresponde al cónyuge sobreviviente que no esté separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.

En ausencia de cónyuge o conviviente, el beneficio será otorgado al hijo que demuestre haber estado a cargo del beneficiario. Si no existiera un hijo encargado, el pago será distribuido en partes iguales entre todos los hijos sobrevivientes.

El trámite para hacer efectivo el pago será gestionado por el ente pagador correspondiente, conforme a lo establecido en la ley.