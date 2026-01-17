Ley No. 506 de Cepanim: Pago podrá ser reclamado por herederos de trabajadores fallecidos

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período 1972–1983 constituye una obligación del Estado panameño, reconocida legalmente y respaldada por la Ley No. 727 de 2021, así como por un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en la segunda mitad de 2025.Este beneficio, establecido en la Ley 506, favorece a exservidores públicos y trabajadores del sector privado. Chapman explicó que el pago se realizará mediante certificados de pago negociables por interés por mora, los cuales cuentan con valor económico real, son transferibles, no están sujetos a impuestos y no pueden ser embargados.<b>El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que la entrega de los certificados está prevista para junio de 2026</b> y se realizará a través de un <b>sistema ordenado, gradual y digital</b>, con citas programadas para evitar filas, aglomeraciones y riesgos a la salud. El proceso dará prioridad a jubilados y adultos mayores.Con esta medida, el Estado busca saldar una deuda histórica y garantizar justicia económica a quienes resultaron afectados por la retención de estos fondos durante el período señalado.