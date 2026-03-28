Lotería Nacional de Panamá: sorteo dominical del 5 de abril se traslada al lunes 6 por Semana Santa

El esperado sorteo dominical número 5545 se realizará en su día habitual, o sea este 29 de marzo.

No obstante, el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia correspondiente al 5 de abril no se realizará como es habitual debido a la conmemoración de la Semana Santa.

La entidad informó que, por motivos de respeto a las actividades religiosas propias de esta fecha, el sorteo ha sido reprogramado para este lunes 6 de abril, manteniendo su estructura y premios sin modificaciones..

La medida busca permitir que tanto colaboradores como participantes puedan dedicar la jornada dominical a las celebraciones litúrgicas, una de las tradiciones más importantes del calendario cristiano en el país.