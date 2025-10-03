Mercado de Mariscos de Panamá cerrará el lunes 6 de octubre por limpieza y fumigación

Este lunes 6 de octubre el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado durante toda la mañana y parte del día, informó la Alcaldía de Panamá.

De acuerdo con la entidad, este cierre es debido a una “jornada de limpieza y fumigación profunda en sus instalaciones”.

La jornada tiene el objetivo de garantizar la salubridad y el buen estado del mercado.

En las instalaciones, según la Alcaldía de Panamá, se realizarán labores integrales de desinfección y control de plagas en las áreas de expendio, pasillos y zonas comunes.

Sobre los restaurantes, ubicados en el área del mercado, la Alcaldía de Panamá precisó que podrán abrir a partir de la 1:00 p.m., una vez concluida la limpieza.

Según la Alcaldía de Panamá, esas jornadas forman parte del cronograma municipal de mantenimiento de los espacios públicos destinados a la venta y consumo de alimentos.