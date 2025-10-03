Mercado de Mariscos de Panamá cerrará el lunes 6 de octubre por limpieza y fumigación

Este lunes 6 de octubre el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mercado-de-mariscos" target="_blank">Mercado de Mariscos</a> permanecerá cerrado durante toda la mañana y parte del día, informó la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/alcaldia-de-panama" target="_blank">Alcaldía de Panamá</a>.De acuerdo con la entidad, este cierre es debido a una 'jornada de limpieza y fumigación profunda en sus instalaciones'.La jornada tiene el objetivo de garantizar la salubridad y el buen estado del mercado.En las instalaciones, según la Alcaldía de Panamá, se realizarán labores integrales de desinfección y control de plagas en las áreas de expendio, pasillos y zonas comunes.<b>Sobre los restaurantes, ubicados en el área del mercado, la Alcaldía de Panamá precisó que podrán abrir a partir de la 1:00 p.m., una vez concluida la limpieza.</b>Según la Alcaldía de Panamá, esas jornadas forman parte del cronograma municipal de mantenimiento de los espacios públicos destinados a la venta y consumo de alimentos.