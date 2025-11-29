Mides anuncia cierre de pagos del 120 a los 65 y otros programas sociales 2025

El <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b> finalizará la próxima semana los pagos correspondientes a los programas de transferencia monetaria condicionada del año 2025. Así lo confirmó la ministra Beatriz Carles a los medios de comunicación durante las celebraciones del 28 de noviembre.La titular de la institución detalló que los desembolsos mediante Clave Social ya fueron completados, alcanzando a más de 186 mil beneficiarios. Asimismo, anunció que el lunes 1 de diciembre iniciará la última fase de cobros en las áreas de difícil acceso, donde además de los pagos se ofrecerán servicios y facilidades del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a>, <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a>, <a href="/tag/-/meta/ipacoop-instituto-panameno-autonomo-cooperativo">Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipaccop)</a></b>, entre otras entidades.Esta fase incluirá 25 rutas y más de 150 puntos de pago, reforzando la cobertura para garantizar que los apoyos lleguen a las comunidades más apartadas. <b>Carles destacó que esperan mantener este mismo nivel de esfuerzo el próximo año.</b>