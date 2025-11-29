Mides anuncia cierre de pagos del 120 a los 65 y otros programas sociales 2025

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) finalizará la próxima semana los pagos correspondientes a los programas de transferencia monetaria condicionada del año 2025. Así lo confirmó la ministra Beatriz Carles a los medios de comunicación durante las celebraciones del 28 de noviembre.

La titular de la institución detalló que los desembolsos mediante Clave Social ya fueron completados, alcanzando a más de 186 mil beneficiarios. Asimismo, anunció que el lunes 1 de diciembre iniciará la última fase de cobros en las áreas de difícil acceso, donde además de los pagos se ofrecerán servicios y facilidades del Ministerio de Salud (Minsa), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipaccop), entre otras entidades.

Esta fase incluirá 25 rutas y más de 150 puntos de pago, reforzando la cobertura para garantizar que los apoyos lleguen a las comunidades más apartadas. Carles destacó que esperan mantener este mismo nivel de esfuerzo el próximo año.