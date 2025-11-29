  1. Inicio
PANAMÁ

Mides anuncia cierre de pagos del 120 a los 65 y otros programas sociales 2025

El Mides confirmó que la próxima semana culminará los pagos de sus programas sociales.
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/11/2025 14:53
Con más de 186 mil beneficiarios ya atendidos, el Mides iniciará la fase final de cobros en áreas de difícil acceso.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) finalizará la próxima semana los pagos correspondientes a los programas de transferencia monetaria condicionada del año 2025. Así lo confirmó la ministra Beatriz Carles a los medios de comunicación durante las celebraciones del 28 de noviembre.

La titular de la institución detalló que los desembolsos mediante Clave Social ya fueron completados, alcanzando a más de 186 mil beneficiarios. Asimismo, anunció que el lunes 1 de diciembre iniciará la última fase de cobros en las áreas de difícil acceso, donde además de los pagos se ofrecerán servicios y facilidades del Ministerio de Salud (Minsa), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipaccop), entre otras entidades.

Esta fase incluirá 25 rutas y más de 150 puntos de pago, reforzando la cobertura para garantizar que los apoyos lleguen a las comunidades más apartadas. Carles destacó que esperan mantener este mismo nivel de esfuerzo el próximo año.

Mides depura programas sociales y excluye a beneficiarios que no cumplían requisitos

La ministra Carles, también informó que se realizó una depuración de beneficiarios en los programas, debido a distintos motivos, entre ellos el mal uso de los subsidios. Explicó que, a través de comparaciones con bases de datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se detectaron personas que poseían cupos de taxis, vehículos y otros registros que no coincidían con los criterios de elegibilidad.

Por ello, se efectuaron las exclusiones pertinentes y se continuará con el análisis de perfiles para asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

