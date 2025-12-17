Pago de quincena y bonos: Así cobrarán jubilados y pensionados el 19 de diciembre

Mediante un comunicado, la entidad confirmó además que en esa misma fecha se harán efectivos los pagos de los bonos correspondientes al mes de diciembre, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario oficial de pagos, que los jubilados y pensionados recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena del mes el próximo 19 de diciembre.

Detalles del pago el 19 de diciembre para jubilados y pensionados

La entidad aclaró que los pagos de los bonos correspondientes al mes de diciembre se realizarán junto con el pago de la quincena a jubilados y pensionados. De acuerdo con la Ley 438 de 2024, este beneficio aplica únicamente para quienes se encontraban vigentes en la planilla durante la primera quincena de junio de 2024. La CSS precisó que no corresponde a las personas que ingresaron a la planilla con posterioridad a esa fecha.

En cuanto al bono navideño, la CSS detalló que los jubilados y pensionados recibirán un pago de B/. 60.00, conforme a lo establecido en la Ley 51 de 2005. Este beneficio es permanente y lo reciben todos los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que se encuentren vigentes en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Adicionalmente, la entidad explicó que los pensionados y jubilados cuyo monto de pensión sea mayor de B/. 800.01 y hasta B/. 1,500.00, sin exceder los B/. 1,600.00, recibirán un bono adicional de B/. 100.00, según lo establece la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011.