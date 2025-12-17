Pago de quincena y bonos: Así cobrarán jubilados y pensionados el 19 de diciembre

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó, a través de su calendario oficial de pagos, que los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena del mes el próximo 19 de diciembre.Mediante un comunicado, la entidad confirmó además que en esa misma fecha se harán efectivos los pagos de los bonos correspondientes al mes de diciembre, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.