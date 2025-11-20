Pagos a jubilados y pensionados: Todo sobre la fecha de cobro de noviembre por cheque

En el caso de los beneficiarios que cobran mediante cheques físicos , los pagos estarán disponibles desde el viernes 21 de noviembre . Estos cheques podrán retirarse en los centros habilitados por la CSS a nivel nacional, por lo que se recomienda a los usuarios verificar previamente el punto donde deben realizar el cobro.

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a noviembre. Según la entidad, quienes reciben sus beneficios mediante acreditación bancaria (ACH) comenzarán a ver el depósito a partir del 20 de noviembre .

Cómo cambiar pago de cheque a ACH: Paso a paso

El jubilado o pensionado que desee recibir sus pagos mediante depósito en una cuenta bancaria deberá seguir los siguientes pasos:

Descargue el formulario: Ingrese a la página web oficial de la CSS y descargue e imprima el formulario correspondiente para el cambio de ubicación a acreditamiento.

Lleve el formulario al Banco de su elección: El banco deberá certificar (a través de la firma de un oficial autorizado) que el número de cuenta y los datos generales consignados en el formulario pertenecen al titular de la cuenta de ahorros o corriente.

Una vez completado y firmado por el banco, el pensionado o jubilado deberá entregar el formulario en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

Un funcionario de la Caja de Seguro Social atenderá al solicitante, procesará la solicitud de cobro por acreditamiento y le informará la quincena en la cual se hará efectivo el pago.