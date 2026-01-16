Parques temáticos llegarán a distintos barrios de la ciudad durante enero

La Alcaldía de Panamá presentó el cronograma de actividades de parques temáticos, una propuesta que busca transformar distintos espacios públicos de la ciudad en puntos de encuentro llenos de entretenimiento, aprendizaje y recreación para niños, jóvenes y adultos durante el mes de enero.

La iniciativa contempla encendidos temáticos en varios parques del distrito, cada uno con una ambientación distinta que promete experiencias únicas, gratuitas y pensadas para disfrutar en familia.

El calendario arranca este sábado 17 de enero en Villa Catalina (Don Bosco), donde el parque se convertirá en un Mundo Marino, con una escenografía inspirada en el océano y sus especies.

La agenda continúa el domingo 18 de enero en el Heliodoro Patiño (Juan Díaz), que ofrecerá un recorrido por Nuestro Universo, con una temática educativa centrada en el espacio y la astronomía.

El sábado 24 de enero, el parque Eduardo Vallarino (Betania) se transformará en Capitales del Mundo, una propuesta cultural que recorrerá diferentes países y ciudades icónicas.

Para los amantes de la tecnología y los videojuegos, el domingo 25 de enero la Rotonda La Siesta (Tocumen) presentará el Reino Gamer, una experiencia pensada especialmente para jóvenes y adolescentes.

El cierre será el sábado 31 de enero en el Parque Norte (Chilibre), con la temática Tierra Jurásica, que promete sorprender a grandes y chicos con un viaje al mundo de los dinosaurios.

Desde la Alcaldía destacaron que este programa busca rescatar y dinamizar los parques, fomentar la convivencia comunitaria y ofrecer alternativas de entretenimiento sano y accesible para todos.

Las actividades iniciarán desde las 6 p.m para que las familias puedan disfrutar de los espacios abiertos, fortalecer el sentido de comunidad y aprovechar el mes de enero con propuestas recreativas y educativas.