Parques temáticos llegarán a distintos barrios de la ciudad durante enero

La <b>Alcaldía de Panamá</b> presentó el <b>cronograma de actividades de parques temáticos</b>, una propuesta que busca transformar distintos espacios públicos de la ciudad en puntos de encuentro llenos de entretenimiento, aprendizaje y recreación para niños, jóvenes y adultos durante el mes de enero.La iniciativa contempla encendidos temáticos en varios parques del distrito, cada uno con una ambientación distinta que promete experiencias únicas, gratuitas y pensadas para disfrutar en familia.El calendario arranca este <b>sábado 17 de enero</b> en <b>Villa Catalina (Don Bosco)</b>, donde el parque se convertirá en un <b>Mundo Marino</b>, con una escenografía inspirada en el océano y sus especies.La agenda continúa el <b>domingo 18 de enero</b> en el <b>Heliodoro Patiño (Juan Díaz)</b>, que ofrecerá un recorrido por <b>Nuestro Universo</b>, con una temática educativa centrada en el espacio y la astronomía.El <b>sábado 24 de enero</b>, el <b>parque Eduardo Vallarino (Betania)</b> se transformará en <b>Capitales del Mundo</b>, una propuesta cultural que recorrerá diferentes países y ciudades icónicas.Para los amantes de la tecnología y los videojuegos, el <b>domingo 25 de enero</b> la <b>Rotonda La Siesta (Tocumen)</b> presentará el <b>Reino Gamer</b>, una experiencia pensada especialmente para jóvenes y adolescentes.El cierre será el <b>sábado 31 de enero</b> en el <b>Parque Norte (Chilibre)</b>, con la temática <b>Tierra Jurásica</b>, que promete sorprender a grandes y chicos con un viaje al mundo de los dinosaurios.Desde la Alcaldía destacaron que este programa busca <b>rescatar y dinamizar los parques</b>, fomentar la convivencia comunitaria y ofrecer alternativas de entretenimiento sano y accesible para todos.<b>Las actividades iniciarán desde las 6 p.m</b> para que las familias puedan disfrutar de los espacios abiertos, fortalecer el sentido de comunidad y aprovechar el mes de enero con propuestas recreativas y educativas.