PASE-U 2025: Todo lo que necesitas para cobrar el segundo pago

El IFARHU informó que para retirar el pago del programa PASE-U se deberá presentar la siguiente documentación:-Cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.-Cédula vigente y en buen estado del acudiente.<b>En caso, que no pueda asistir el representante Legal del estudiante, debe enviar a quien designe con:</b>-<b>Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar.</b>-Nota de autorización debidamente notariada, donde el acudiente registrado designe a la persona que realizará el retiro del pago.-La nota deberá estar acompañada de la copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.-Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.