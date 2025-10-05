PASE-U 2025: Todo lo que necesitas para cobrar el segundo pago

Con un monto que supera los 84 millones de balboas, este desembolso pretende asegurar que más de 771 mil estudiantes en Panamá cuenten con los recursos necesarios para dar continuidad a su educación.

Tras culminar la entrega de pagos en las provincias de Herrera y Los Santos, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continúa con el desembolso del segundo pago del PASE-U en Colón, en la agencia regional de Tortí y en la provincia de Darién, a partir del lunes 6 de octubre.

Documentación obligatoria para recibir el PASE-U

El IFARHU informó que para retirar el pago del programa PASE-U se deberá presentar la siguiente documentación:

-Cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

-Cédula vigente y en buen estado del acudiente.

En caso, que no pueda asistir el representante Legal del estudiante, debe enviar a quien designe con:

-Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar.

-Nota de autorización debidamente notariada, donde el acudiente registrado designe a la persona que realizará el retiro del pago.

-La nota deberá estar acompañada de la copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.

-Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.