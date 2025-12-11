  1. Inicio
Próximo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá será el 30 de diciembre: conoce premios y reglas

La Lotería Fiscal en Panamá ofrece premios de hasta B/.10,000. DGI Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/12/2025 13:12
La Lotería Fiscal prepara su próximo sorteo, destinado a promover el uso de la factura fiscal y reforzar la participación ciudadana.

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá correspondiente al 2025 se realizará el 30 de diciembre, como parte de la iniciativa que impulsa la cultura tributaria en el país. Mediante este programa, los contribuyentes se convierten en aliados de la Dirección General de Ingresos (DGI) al solicitar la factura fiscal en cada compra.

Para participar, los ciudadanos deberán reunir un mínimo de cinco facturas dentro de un sobre identificado con su nombre y número de cédula. En caso de que la factura no incluya estos datos, deberán escribirlos manualmente en la parte posterior.

El sobre debe entregarse cerrado y contener en la parte externa la siguiente información: nombre completo, número de cédula, correo electrónico, dirección y número de teléfono.

Detalles de facturas válidas y fecha de cierre de urnas

La DGI informó que para este sorteo solo se aceptarán las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre. Los sobres podrán depositarse en las urnas habilitadas a nivel nacional hasta el 23 de diciembre.

La Lotería Fiscal ofrecerá atractivos premios en efectivo:

Cinco premios de B/. 10,000.00

Diez premios de B/. 5,000.00

Diez premios de B/. 1,000.00

