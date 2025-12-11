Próximo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá será el 30 de diciembre: conoce premios y reglas

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá correspondiente al 2025 se realizará el 30 de diciembre, como parte de la iniciativa que impulsa la cultura tributaria en el país. Mediante este programa, los contribuyentes se convierten en aliados de la Dirección General de Ingresos (DGI) al solicitar la factura fiscal en cada compra.

Para participar, los ciudadanos deberán reunir un mínimo de cinco facturas dentro de un sobre identificado con su nombre y número de cédula. En caso de que la factura no incluya estos datos, deberán escribirlos manualmente en la parte posterior.

El sobre debe entregarse cerrado y contener en la parte externa la siguiente información: nombre completo, número de cédula, correo electrónico, dirección y número de teléfono.