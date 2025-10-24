  1. Inicio
Montenegro: Diputados no deben formar parte de directivas de partidos políticos

De acuerdo a Montenegro, si no se hacen los cambios necesarios y el partido se conecta nuevamente con la sociedad.
Por
Ricardo González
  • 24/10/2025 13:02
‘El partido tienen que trabajar coordinadamente con los diputados y su presencia en las diferentes comisiones es importante para defender los intereses de los panameños’, dijo Montenegro.

El candidato a la primera Subsecretaría del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jorge Eduardo Montenegro, aseguró que dentro de los partidos como el suyo, el Panameñista y el Popular, que van a elecciones a fin de este año, hay una corriente marcada de que los actuales diputados pasen a formar parte del CEN, de las directivas del partido o que ocupen más de un cargo a la vez.

Recalcó, que esto se debe a que la agenda de un partido de oposición no puede ser la misma de la Asamblea y es lo que ha provocado que tanto el PRD como el partido Panameñista sean percibidos hoy por la población como afines al gobierno.

“El partido tienen que trabajar coordinadamente con los diputados y su presencia en las diferentes comisiones es importante para defender los intereses de los panameños, pero actualmente esto no sucede y simplemente se toman las decisiones casi a titulo personal”, dijo Montenegro.

Agregó, que no puede ser que 4 o 5 diputados secuestren la directiva del partido y a su vez lo utilicen para establecer la agenda de la Asamblea y negociar prebendas para ellos y sus allegados más cercanos, o bien, que guarden silencio cómplice ante los abusos del Ejecutivo y no hagan una verdadera oposición debido a los compromisos adquiridos.

De acuerdo a Montenegro, si no se hacen los cambios necesarios y el partido se conecta nuevamente con la sociedad y su membresia en el 2029 el PRD estará condenado nuevamente a perder en las elecciones.

“Hay que empezar a trabajar con las bases de abajo hacia arriba y dejarnos de engañar con liderazgos inventados o de chequera”, destacó.

