Aeronaval realiza operativos de prevención en playas durante la estación seca

Con el inicio de la estación seca en Panamá, se incrementa la afluencia de visitantes a playas y zonas costeras del país. Ante esta situación, los agentes del Servicio Nacional Aeronaval mantienen una presencia operativa como parte de la operación Verano Seguro 2026, que comenzó a principios de enero y se extenderá hasta la finalización del periodo de verano.

La Aeronaval participa en apoyo interinstitucional mediante acciones de seguridad, prevención y atención de emergencias, orientadas a reducir incidentes acuáticos y brindar protección a residentes y visitantes.

De acuerdo con la institución, en las áreas bajo su jurisdicción no se han registrado casos durante el desarrollo del operativo.

Como parte del despliegue, se cuenta con personal de guardavidas capacitado para la atención inmediata de emergencias, quienes realizan labores de vigilancia permanente en zonas de alta concurrencia.

La cobertura incluye sectores, como la isla de Taboga, Contadora, Ermita de San Carlos, La Ensenada, Santa Clara, playa El Uverito, playa Arrimadero, Las Lajas, Barqueta y Estero Rico.

La Aeronaval informó que, ante situaciones de urgencia o riesgo, la ciudadanía puede comunicarse al 108, línea habilitada para coordinar la atención correspondiente.

Además, reiteró recomendaciones dirigidas a la población, como mantenerse hidratada, utilizar protector solar, evitar la exposición prolongada al Sol en horas de mayor radiación, no ingresar al agua bajo los efectos del alcohol, respetar la señalización de seguridad y supervisar a los menores de edad.

El operativo forma parte de las acciones preventivas que se desarrollan durante la temporada de verano para reducir riesgos en playas y zonas costeras del país.