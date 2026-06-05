¿Agua en la gasolina? Acodeco verifica calidad de combustibles en todo el país

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene un monitoreo nacional de la calidad de los combustibles tras recibir denuncias sobre presuntas filtraciones de agua en gasolina y diésel vendidos en estaciones de servicio del país.

Así lo informó el administrador de la entidad, Ramón Abadi, durante una entrevista concedida a RPC Radio, en la que explicó que la institución se encuentra a mitad de un proceso de verificación de 15 días en la venta de combustible.

Según Abadi, las denuncias han sido difundidas a través de redes sociales y otros medios, donde consumidores aseguran que algunos combustibles podrían contener agua debido a filtraciones en los sistemas de almacenamiento.

“El combustible aguanta que tenga este margen de una posibilidad de agua”, explicó el funcionario, al señalar que las inspecciones realizadas hasta el momento han encontrado casos que se mantienen dentro de los niveles de tolerancia permitidos.

No obstante, indicó que cuando los inspectores detectan niveles superiores a los parámetros establecidos, la entidad procede a levantar actas e iniciar investigaciones para determinar las causas de la situación.

Abadi señaló que las estaciones de servicio deben contar con sistemas de sellado y certificaciones que garanticen la hermeticidad de los tanques de almacenamiento.

El funcionario explicó que, debido al inicio de la temporada lluviosa, existe la posibilidad de que el agua se filtre hacia los depósitos si las estructuras no cuentan con las condiciones requeridas.

“Las tapas de los tanques tienen que estar herméticamente cerradas para que no haya este tipo de situaciones”, manifestó.

El administrador aclaró que, hasta el momento, la institución no maneja evidencias de que las estaciones estén agregando agua de manera deliberada al combustible.

“Yo no creo que las gasolineras estén poniendo agua a la gasolina, sino que simplemente como hay demasiada lluvia habría filtraciones”, afirmó.

Acodeco realiza inspecciones en todo el país, aunque Abadi reconoció que la entidad depende en gran medida de las denuncias ciudadanas para identificar los puntos donde podrían existir irregularidades.

De acuerdo con el funcionario, las situaciones detectadas durante las verificaciones se han concentrado principalmente en las regiones de Panamá Oeste y Panamá norte.

Pese a ello, sostuvo que cada estación opera de manera independiente, debido a que muchas funcionan bajo concesiones administradas por distintos propietarios.

La entidad exhortó a los conductores que consideren haber sido afectados por combustible contaminado a realizar una revisión mecánica en talleres de confianza para determinar si existe alguna afectación relacionada con el producto adquirido.

Abadi indicó que los consumidores pueden presentar una denuncia formal ante Acodeco si cuentan con documentos que respalden la compra.

Para ello, deberán presentar una identificación vigente y la factura fiscal correspondiente. En caso de no contar con la factura, podrán aportar otro comprobante de pago que permita verificar la transacción.

El funcionario añadió que, si las investigaciones determinan incumplimientos o afectaciones atribuibles a las estaciones de servicio, la entidad aplicará las sanciones contempladas en la normativa vigente.