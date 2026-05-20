Agua, energía y logística: Los sectores clave que marcarán el futuro del Canal de Panamá

Panamá se encuentra en un momento decisivo para definir el rumbo de su estrategia marítima y logística en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, transición energética y desafíos climáticos. Durante la Semana Marítima de las Américas 2026, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, recordó que el agua es el insumo más importante para la operación de la vía, solo después de las personas, y advirtió que la dependencia del clima y de la lluvia coloca al país en una situación de vulnerabilidad que debe enfrentarse con visión de largo plazo. “El agua es crítica, no solo para el consumo humano, sino para la operación continua del Canal. El reto del futuro es diversificar y asegurar la sostenibilidad de este recurso”, afirmó, al subrayar que la estrategia para los próximos diez años apunta a diversificación y a explorar servicios más allá del tránsito de buques, con el objetivo de mantener al Canal como el vínculo más importante entre los océanos y las Américas. Vásquez repasó la evolución de la vía interoceánica desde el Canal 1.0, cuando Panamá demostró al mundo que podía administrar la ruta de manera eficiente y rentable, pasando por el Canal 2.0 con la construcción del tercer juego de esclusas, hasta llegar al Canal 3.0, que contempla proyectos estratégicos como el embalse del río Indio y el corredor logístico con puente sobre el lago Trinidad, infraestructura que abre la posibilidad de un gasoducto Atlántico–Pacífico y responde al creciente tránsito de gas licuado de petróleo. El administrador enfatizó que el Canal cuenta con fortaleza financiera y un valioso capital reputacional que le permite atraer inversiones y garantizar contratos de largo plazo, pero insistió en que el agua sigue siendo el gran desafío, pues desde hace 25 años las precipitaciones han disminuido, afectando los niveles de los lagos Gatún y Alajuela, que abastecen tanto al Canal como al 55% de la población panameña.

Geografía

En el marco de la misma jornada, se desarrolló el panel “Más allá de la geografía: Definiendo el próximo capítulo estratégico marítimo de Panamá”, moderado por Silvia de Marucci, quien planteó que la ventaja geográfica del país debe evolucionar hacia una estrategia coherente y de largo plazo capaz de adaptarse a un entorno mundial cambiante. “La geografía nos dio una ventaja, pero mantenerla dependerá de la estrategia, la coordinación y la capacidad de adaptación”, señaló. En este espacio, Rodolfo Sabonge, director general de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas, recordó que hace 30 años Panamá demostró al mundo que podía administrar el Canal igual o mejor que Estados Unidos, pero advirtió que el próximo reto es coordinar mejor los activos estratégicos del país. “El Canal, los puertos, la logística y la energía hoy operan de manera independiente. Necesitamos reducir fricciones entre ellos y mejorar el flujo de bienes y barcos. Por eso trabajamos en una estrategia marítima nacional que incluya instituciones, sector privado y academia”, afirmó. Sabonge subrayó que países desarrollados como Singapur, Países Bajos o India cuentan con estrategias marítimas integrales y que Panamá debe dar ese paso, tomando como referencia el Canal de Suez, que creó una zona de desarrollo económico separada para manejar servicios complementarios. “Treinta años después de la reversión del Canal, es momento de planificar de nuevo con visión de país”, sostuvo.

Desafíos

Ilya Espino de Marotta, suadministradora del Canal de Panamá, enfatizó que el mayor desafío de la vía es el cambio climático y que la confiabilidad de las operaciones es vital. “Nuestro proyecto prioritario es el Lago Río Indio, que aportará agua equivalente a 11 a 15 tránsitos diarios, asegurando operaciones estables a largo plazo. Además, queremos diversificar lo que hace el Canal. Estamos planificando un gasoducto intraoceánico para trasladar productos energéticos por tierra y liberar capacidad en las esclusas. También trabajamos en nuevas instalaciones portuarias para generar más ingresos y relevancia”, explicó. Espino de Marotta destacó que el Canal ha sido optimizado para recibir buques más largos y más anchos de lo previsto originalmente y que se trabaja en corredores verdes con puertos europeos y centros de investigación para convertir a Panamá en un hub de combustibles limpios. “Incluso hemos creado el ‘slot net zero’, que da prioridad a buques que transitan con combustibles de bajas emisiones. Panamá está preparada para ser un centro energético en la transición verde”, aseguró.

Ciclos

Enrique Piqueras, CEO de PSA Panamá, puso el acento en la necesidad de continuidad y alineación estratégica más allá de los ciclos políticos. “En América Latina cada cinco años los gobiernos cambian de rumbo y eso es un problema. Panamá debe verse como un ecosistema competitivo global, porque nuestra competencia está afuera. El 90% del volumen de contenedores aquí es transbordo. Tenemos que ser mejores en reducir el tiempo de estadía de los barcos y añadir valor a cada contenedor al menor costo posible. La continuidad es prioridad número uno”, afirmó. Piqueras advirtió que Panamá tiene cinco terminales con capacidad total de 15 millones de TEU, pero el throughput es de 10 millones y aun así enfrenta cuellos de botella. “Más que añadir capacidad, debemos añadir mejor capacidad: conectividad logística, procesos más ágiles, menos burocracia. Si un camión tarda 30 minutos dentro de la terminal pero cinco horas afuera, tenemos un problema. La clave es desbloquear capacidad con eficiencia”, puntualizó.

Valor

Alexis X. Rodríguez, asesor estratégico de Nex Bridge Advisors, señaló que el gran reto es capturar valor de la transición energética. “La competencia portuaria está cambiando. Veremos más electrificación y nuevas reglas de eficiencia que afectarán a buques y puertos. La geopolítica energética está reconfigurando todo. Debemos aprovechar nuestra capacidad para producir y distribuir nuevos combustibles en la región. Pero somos lentos en tomar decisiones y eso da ventaja a otros hubs”, advirtió. Marco Guerra, director ejecutivo de Ultranav Panamá Inc., coincidió en que la certeza legal es indispensable para construir el futuro. “Lo vimos con la mina de cobre y con las concesiones portuarias. Sin seguridad jurídica no podemos avanzar. Además, debemos alinear infraestructura con tecnología, como inteligencia artificial, para reducir burocracia”

Rodolfo Sabonge Director general de Planificación del MEF Treinta años después de la reversión del Canal, es momento de planificar de nuevo con visión de país”

Ilya Espino de Marotta Suadministradora del Canal de Panamá Nuestro proyecto prioritario es el Lago Río Indio, que aportará agua equivalente a 11 a 15 tránsitos diarios, asegurando operaciones estables a largo plazo”,