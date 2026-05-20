Agua, energía y logística: Los sectores clave que marcarán el futuro del Canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta, suadministradora del Canal de Panamá, enfatizó que el mayor desafío de la vía es el cambio climático y que la confiabilidad de las operaciones es vital. 'Nuestro proyecto prioritario es el Lago Río Indio, que aportará agua equivalente a 11 a 15 tránsitos diarios, asegurando operaciones estables a largo plazo. Además, queremos diversificar lo que hace el Canal. Estamos planificando un gasoducto intraoceánico para trasladar productos energéticos por tierra y liberar capacidad en las esclusas. También trabajamos en nuevas instalaciones portuarias para generar más ingresos y relevancia', explicó. Espino de Marotta destacó que el Canal ha sido optimizado para recibir buques más largos y más anchos de lo previsto originalmente y que se trabaja en corredores verdes con puertos europeos y centros de investigación para convertir a Panamá en un hub de combustibles limpios. 'Incluso hemos creado el ‘slot net zero’, que da prioridad a buques que transitan con combustibles de bajas emisiones. Panamá está preparada para ser un centro energético en la transición verde', aseguró.