Alcaldía de San Miguelito defiende autonomía en recolección de residuos

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reafirmó la mañana de este jueves 9 de abril su postura de que el Municipio debe retomar la autonomía en la recolección de basura luego de que la Procuraduría de la Administración emitiera un concepto en el que considera ilegal la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en este servicio dentro del distrito.

Durante una entrevista en la edición matutina de TVN Noticias, Hernández explicó que este pronunciamiento representa un avance importante dentro del proceso legal que mantiene el municipio ante la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala Tercera, donde se analiza una demanda contencioso administrativa de nulidad contra la resolución que transfirió la competencia de recolección de residuos a la Autoridad de Aseo.

Según detalló, el municipio sostiene que dicha medida vulnera la autonomía municipal al haber sido adoptada sin la participación de la alcaldía ni la aprobación del Consejo Municipal, además de atribuir funciones que, por ley, corresponden al gobierno local.

En ese sentido, valoró el criterio de la Procuraduría, el cual respalda la tesis de que la actuación fue contraria al ordenamiento jurídico. “Esto es un Estado de Derecho, es un país en donde se tiene que respetar la norma y hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que nos indica la ley”, expresó.

Hernández recordó que la decisión del Ejecutivo se dio en medio de una crisis sanitaria provocada por deficiencias en el servicio, especialmente durante el último año de operación de la empresa Revizalud. Afirmó que, aunque el municipio solicitó apoyo al gobierno central en múltiples ocasiones para hacer frente a la situación, la respuesta terminó en la toma del control del servicio por parte de la Autoridad de Aseo.

“Nosotros estuvimos en constantes solicitudes de por favor brindar ese servicio, brindar ese apoyo mientras que tuviéramos nuestra licitación lista, pero aunque recibimos un apoyo ya al final lo que fue que se tomaron el control del servicio de recolección” dijo.

No obstante, la alcaldesa enfatizó que el debate no debe centrarse únicamente en quién recoge la basura, sino en la necesidad de transformar el modelo de gestión de residuos en el distrito. “Recoger por recoger no es la solución al problema de los residuos....San miguelito se merece tener un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos ”, sostuvo.

En esa línea, planteó la necesidad de transformar el modelo actual hacia una gestión integral.

“Necesitamos tener una circularidad de nuestros residuos, volver a recuperar esa materia, que tengamos centros de acopio, que tengamos la oportunidad de que nuestros vecinos sean sensibilizados con temas de manejo de residuos, y ese es un trabajo que va más de poner al personal y de que recojan la basura ”, explicó.

Señaló que prácticas como la disposición inadecuada de residuos, la falta de cultura ambiental y la inexistencia de un sistema sostenible continúan afectando a las comunidades.

Respecto a lo que viene en el proceso legal, Hernández indicó que aún faltan etapas, como la presentación de alegatos y pruebas, antes de que la Corte Suprema emita un fallo definitivo. Planteó que existen dos escenarios: que se mantenga en manos de la Autoridad de Aseo o que se devuelva al municipio.

De darse este último caso, advirtió que la alcaldía tendría que retomar y ajustar su planificación, lo que implicaría reestructurar el presupuesto, relanzar procesos de licitación y reorganizar el recurso humano. Aseguró que el municipio ya había avanzado en este camino, con procesos de homologación y visitas de campo en los que participaron entre 30 y 40 empresas interesadas en brindar el servicio. “No es quien lo recoja honestamente pero las cosas se tienen que hacer bien se tienen que hacer apegadas a la ley ”, sostuvo.

Finalmente, Hernández reiteró que su posición no responde a intereses políticos, sino a la defensa de la legalidad y la autonomía municipal. Subrayó que su principal preocupación es mejorar la calidad de vida de los residentes de San Miguelito, quienes aún enfrentan problemas relacionados con la acumulación de basura.

“A mí lo único que me importa es que el vecino deje de vivir en un lugar que esté lleno de basura y ese problema en particular al sol de hoy sigue siendo una realidad, concluyó.