Alerta en Panamá: casos de dengue continúan en aumento, superan los 13 mil

La amenaza del dengue continúa escalando en el país. El último <b>informe epidemiológico del <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (MINSA)</a>,</b> correspondiente a la semana N° 42 (12 al 18 de octubre de 2025), reveló que los casos acumulados de dengue a nivel nacional han superado la barrera de los 13 mil, mientras que la tasa de incidencia se dispara.Hasta la fecha, <b>Panamá registra un total de 13,536 casos acumulados de dengue</b>, lo que representa un aumento de 329 nuevos casos en comparación con la semana epidemiológica N° 41 (13,207 casos).<b>La tasa de incidencia nacional para la semana 42 se sitúa en 296 casos por 100 mil habitantes</b>, lo que subraya la intensidad de la transmisión de la enfermedad.<b>Aumentan casos graves y defunciones por dengue en Panamá</b><b>En lo que va del 2025, se han notificado un total de 22 defunciones a causa del dengue</b>, y hasta la fecha, 1,307 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario. Los decesos se concentran principalmente en Chiriquí y Bocas del Toro, con 4 casos cada una, seguidas de Darién, Metropolitana, Panamá Este, Coclé y San Miguelito, con 2 casos en cada región, y un (1) caso en Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé.<b>Región Metropolitana y San Miguelito lideran incidencia de dengue</b>La distribución geográfica del dengue sigue afectando con mayor fuerza a las áreas más pobladas. <b>La Región Metropolitana encabeza la lista con 4,158 casos</b>, seguida por la Región de San Miguelito con 2,404 casos y Panamá Oeste con 1,449. Otras regiones con alta incidencia son Panamá Norte (1,267), Chiriquí (813) y Bocas del Toro (745). <b>Los corregimientos más afectados en términos de casos confirmados</b> son Tocumen con 961, 24 de Diciembre con 801 (ambos en la Metropolitana), Belisario Frías con 566 y Belisario Porras con 523 (ambos en San Miguelito), y Ernesto Córdoba Campos con 346 (Panamá Norte). La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 10 y 49 años.<b>Urgente llamado del MINSA a la población de eliminar criaderos</b><b>Ante el aumento sostenido de la enfermedad y la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue</b> (con predominio del DEN-3 y DENV-4, que aumentan los casos graves), el MINSA insistió en la participación ciudadana como clave para frenar la propagación.El Ministerio de Salud <i>'insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.), y limpiar los alrededores de las casas con regularidad.'</i>La entidad recordó a la población que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, o dolor ocular, no deben automedicarse y deben acudir de inmediato al centro de salud más cercano.