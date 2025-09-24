Anillo Hidráulico Norte, a 95% de avance

El Anillo Hidráulico Norte, proyecto complementario que contribuye a la distribución y conducción del agua, así como en su almacenamiento en ciertos sectores de Panamá Norte, es una promesa efectuada casi 10 años atrás a una población cansada de no poder contar con este preciado líquido, ni siquiera para sus necesidades más básicas.En noviembre de 2024 se entregaron cinco de 12 actuaciones (originalmente nueve), y las restantes presentan un alto porcentaje de avance. Se planifica entregar la totalidad del proyecto en la fecha establecida por el contrato, mayo de 2026.'Inmediatamente hubo el cambio administrativo gubernamental en julio del 2024, esta administración retomó las acciones necesarias para empezar a recibir las obras que ya estaban culminadas o a punto de culminar para ser traspasadas al ente regente en temas de agua a nivel nacional, que es el IDAAN', explica el ingeniero César Díaz, subdirector de Seguimiento y Supervisión del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), brazo ejecutor de proyectos del Ministerio de la Presidencia.El proyecto planteado desde el 2016 y formalizado a través de contrato en 2017 contemplaba originalmente nueve actuaciones: válvulas de sectorización y tanque de almacenamiento de agua en Alcalde Díaz, rehabilitación de la rede de Gonzalillo; mejoramiento del acueducto de Las Cumbres, que contempla la estación de bombeo de La Cabima y ciertas tuberías de red de distribución dentro de Las Cumbres; la red de distribución de Villa Grecia, la estación de bombeo de San Lorenzo, el tanque de reserva de San Lorenzo, la red de distribución de Unión Veragüense y la red de distribución de las comunidades de Lucha Franco y El Vallecito.Estas dos últimas comunidades declinaron su participación en el proyecto. Las razones que establecieron; sus calles habían sido recientemente restauradas y al abastecerse con pozos locales, un nuevo movimiento de tierra les resultaba contraproducente. Por último, aunque se contempló incluir a la comunidad de Nueva Esperanza, esto no se logró debido a que se trata de un asentamiento informal y se debía formalizar la situación de esas tierras.La solicitud de no realizar el proyecto en estas áreas fue dirigida a través del IDAAN y esos montos fueron redistribuidos a las comunidades de Guarumal y Mocambo.