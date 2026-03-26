Apede advierte riesgo a la libertad de expresión por ley de derecho a réplica

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó este jueves 26 de marzo su profunda preocupación por el proyecto de ley No. 391, que propone modificar el derecho a réplica en los medios de comunicación, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión, la independencia editorial y el funcionamiento democrático del país.

Igualmente, el gremio respaldó las advertencias realizadas por representantes de medios y sostuvo que la iniciativa, tal como está planteada, excede el alcance del derecho a réplica y altera el equilibrio establecido en la Ley No. 22 de 2005.

Apede advirtió que la propuesta legislativa introduce condiciones sobre contenido, espacio y tiempo en los medios, lo que, a su juicio, afecta directamente la libertad editorial y abre la puerta a posibles injerencias en las decisiones informativas.

Según la organización, esto podría convertir el derecho a réplica en un mecanismo de presión sobre periodistas y consejos editoriales, con consecuencias negativas para el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información.

Otro de los puntos críticos señalados es la intención de trasladar estos conflictos al ámbito judicial. La organización considera que, en un sistema ya sobrecargado, esta medida podría saturar aún más los tribunales y ralentizar la administración de justicia, además de desnaturalizar la dinámica propia del ejercicio periodístico.

Apede también alertó que, en un contexto global marcado por la desinformación y la polarización, Panamá no debe debilitar la libertad de prensa ni el acceso a la información, ya que esto impactaría la confianza pública y el equilibrio democrático.

En ese sentido, recordó compromisos internacionales asumidos por el país en materia de libertad de expresión, como la Declaración de Chapultepec y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El gremio advirtió que esta preocupación se agrava en el contexto regional de Centroamérica, donde se han registrado presiones crecientes sobre la libertad de expresión y fenómenos de autocensura. Por ello, enfatizó que Panamá debe actuar como referente democrático y evitar retrocesos en materia de libertades fundamentales.

Asimismo, expresó inquietud por la falta de un pronunciamiento claro por parte de las autoridades encargadas de evaluar este tipo de iniciativas, señalando que la actuación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información no ha contribuido a generar claridad en el debate.