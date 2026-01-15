Asamblea Nacional rechaza en segundo debate proyecto de ley sobre reelección de rectores

El pleno de la Asamblea Nacional rechazó este jueves 15 de enero, en segundo debate y en su totalidad, el proyecto de ley No. 83, que proponía establecer la no reelección de los rectores de las universidades oficiales del país.

La iniciativa fue rechazada durante una sesión permanente marcada por intervenciones y una votación electrónica que no logró respaldo mayoritario en ninguno de los apartados.

De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría General del Órgano Legislativo, el artículo No. 1 fue rechazado con 31 votos en contra, 25 a favor, una votación favorable a una modificación y una abstención.

El artículo No. 2 también fue descartado, al registrar 30 votos en contra, frente a 26 votos a favor repartidos entre el texto original y propuestas de modificación, además de dos abstenciones.

El resto del articulado, del 3 al 8, corrió la misma suerte, con 30 votos en contra, 26 a favor y dos abstenciones en cada caso.

El artículo No. 9 tampoco prosperó, al obtener 30 votos negativos, 26 favorables entre el texto original y una modificación, y dos abstenciones. Finalmente, el título del proyecto fue sometido a votación y rechazado con igual resultado, lo que selló el archivo definitivo de la propuesta legislativa.

Durante el debate, diputados como Crispiano Adames, Raúl Pineda y Luis Eduardo Camacho coincidieron en que el proyecto vulneraba la autonomía universitaria y contravenía la ley orgánica de las universidades oficiales, principios amparados por la Constitución.

Los parlamentarios subrayaron que los centros de educación superior ya cuentan con mecanismos internos democráticos para la elección de sus autoridades, por lo que advirtieron, no corresponde al Legislativo imponer restricciones mediante una ley ordinaria.

Diversos sectores interpretaron la iniciativa como una medida dirigida a frenar una eventual reelección del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro.

No obstante, el propio rector había anunciado con antelación que no aspiraría a un nuevo período y formalizó esa decisión a través de una declaración jurada notariada, dejando constancia de que no participará en el actual proceso electoral universitario.

Tras conocerse el resultado de la votación, Flores Castro agradeció el respaldo recibido y afirmó que la decisión del Pleno reafirma el respeto a la autonomía universitaria y al marco legal vigente. “La autonomía, la democracia y la voluntad universitaria prevalecieron”, expresó.

A la discusión legislativa se sumaron este jueves las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien fijó una postura contraria a cualquier esquema de reelección en cargos de dirección, incluidas las autoridades universitarias.

El mandatario reiteró que no respalda iniciativas que permitan la continuidad en el poder y advirtió que, de haber prosperado el proyecto, habría considerado su veto.

“Yo no estoy de acuerdo con la reelección de nadie”, afirmó Mulino en la conferencia semanal de los jueves al referirse al proyecto de ley No. 83, al tiempo que sostuvo que, de aprobarse una norma de ese tipo, revisaría su contenido “con lupa” antes de tomar una decisión formal.

Con el rechazo del proyecto de ley No. 83, la Asamblea Nacional dio por cerrado el trámite legislativo, manteniéndose sin cambios las normas actuales que rigen la elección de autoridades en las universidades oficiales del país.