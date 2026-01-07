Reelección de rectores: Vega alerta sobre influencia desproporcionada de docentes y administrativos

El diputado por la libre postulación Jonathan Vega expresó la mañana de este miércoles 7 de enero su postura crítica sobre la reelección de rectores universitarios, al advertir que el actual sistema de votación otorga una ventaja desproporcionada a las autoridades en funciones y no refleja de manera equitativa la voluntad de la comunidad universitaria.

Vega señaló que, en la mayoría de las universidades, el padrón electoral está compuesto por unos 4.500 a 5.000 docentes y una cifra similar de administrativos, grupos que en conjunto representan cerca del 70 % del peso en la votación.

Según explicó el diputado, este esquema permite que un rector en ejercicio tenga una influencia determinante en el resultado electoral, incluso sin el respaldo del estudiantado.

Además, Vega expresó su opinión antes de que comenzará a debatirse en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 83, que establece el principio de la no reelección inmediata en el cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá.

El diputado de la bancada Seguimos Ernesto Cedeño es el proponente de la norma.

“Si ningún estudiante vota por el rector, pero tiene el apoyo de los docentes y del personal administrativo, ya ganó”, afirmó el diputado, al subrayar que la ponderación actual de los votos no es equitativa. Vega comparó esta situación con los procesos electorales políticos, donde cada ciudadano tiene un voto con el mismo valor, independientemente de su circunscripción.

El diputado sostuvo que no se opone de manera absoluta a la reelección de rectores, pero dejó claro que solo la respaldaría si se modifica la modalidad de votación. “Yo estaría de acuerdo con por lo menos una reelección si cambiamos la forma en que se vota, de modo que todos los votos valgan exactamente iguales”, indicó.

En ese sentido, Vega cuestionó que los cerca de 80.000 estudiantes, quienes —según dijo— constituyen la razón de ser de las universidades, no tengan un peso equivalente al de los docentes y administrativos, cuya cantidad es significativamente menor. A su juicio, esta desigualdad distorsiona la representatividad democrática dentro de las casas de estudio superiores.

El diputado concluyó que mientras no se garantice un sistema de votación igualitario, la reelección de rectores seguirá siendo un mecanismo que favorece a quienes ya ostentan el cargo, en detrimento de una competencia justa y transparente.