Así reaccionó la política panameña al respaldo de Mulino a Santiago Peña

El respaldo que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó hacia su homólogo paraguayo, Santiago Peña, generó críticas de distintas figuras políticas panameñas, que cuestionaron sus declaraciones en medio de la crisis financiera y política que atraviesa Paraguay por el caso Ueno Bank. A través de su cuenta en la red social X, Mulino manifestó que Panamá, como país asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. También destacó la relación personal que mantiene con Peña y lo describió como un presidente amigo de Panamá, de su gestión y de él mismo. “Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre”, escribió el mandatario panameño. El mensaje provocó respuestas de políticos y dirigentes nacionales, quienes cuestionaron la valoración de Mulino sobre Peña, en momentos en que el gobernante paraguayo enfrenta un proceso de juicio político relacionado con las acusaciones de presuntos conflictos de interés y el escándalo financiero de Ueno Bank.

Diputados y exdiputados cuestionan el mensaje presidencial

El diputado independiente Luis Duke respondió directamente a Mulino y rechazó que el presidente hablara en nombre de todos los panameños. “Presidente, no hable por todos, porque no todos en Panamá apoyamos la corrupción”, escribió. Duke también cuestionó la postura del mandatario panameño frente a la situación paraguaya y afirmó que, a su juicio, existe una diferencia de trato hacia quienes respaldan al presidente y quienes piensan distinto. Por su parte, el exdiputado y cofundador de la Coalición Vamos Juan Diego Vásquez manifestó que no comparte el mensaje de Mulino y puso el foco en las personas afectadas por la crisis financiera en Paraguay. “No comparto el mensaje del presidente. Yo me preocupo por los miles que perdieron sus pensiones y que son víctima de los conflictos de interés y de la corrupción que aquí en Panamá seguimos viviendo”, expresó. Vásquez también señaló que Peña presentó su renuncia cuando enfrentaba la posibilidad de ser destituido mediante un juicio político.

Zulay Rodríguez y Patsy Lee advierten sobre los fondos de pensiones

La exdiputada Zulay Rodríguez calificó de preocupantes las declaraciones de Mulino y cuestionó que expresara respaldo a Peña en medio de los señalamientos relacionados con Ueno Bank. “Lo que debería hacer Mulino es auditar a los bancos que operan en nuestro país para verificar si están cumpliendo con el encaje legal”, planteó Rodríguez. La exdiputada también vinculó el caso paraguayo con la protección de los recursos financieros y los fondos de pensiones. En tanto, la diputada Patsy Lee consideró que el mensaje presidencial parecía una muestra de respaldo entre amigos y advirtió sobre las posibles consecuencias de la renuncia de Peña para el proceso en su contra. Lee también relacionó la crisis paraguaya con los cambios introducidos en Panamá mediante la Ley 462, a los que se opuso. En particular, cuestionó las modificaciones a los límites de inversión de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) en bancos privados. “Exijamos mejores respuestas antes de tener que lamentar pérdidas”, expresó.

Sabrina Bacal y José Isabel Blandón también reaccionan