Audiencia del caso Odebrecht se encamina a la presentación de pruebas extraordinarias por parte de la defensa

La tercera jornada de la audiencia del caso Odebrecht estuvo marcada por la lectura del auto de llamamiento a juicio, al igual que los días anteriores.

No obstante, solo faltarían nueve hojas para terminar la lectura del auto de llamamiento a juicio. De las de 407 páginas se han leído 398, en la parte final se están enumerando las personas que fueron llamadas a juicio.

También se está enumerando las solicitudes de sobreseimiento provisional y definitivo presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

Al reanudarse la audiencia luego del receso del almuerzo sigue la parte final de la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Posteriormente, algunos abogados defensores han anunciado la presentación de pruebas extraordinarias, las cual no estaban dentro del expediente de este caso.

La jueza y la Fiscalía Anticorrupción tendrán la posibilidad de evaluar estas pruebas que serán presentadas por algunos equipos de defensa.

Tras este procedimiento la jueza Baloisa Marquínez deberá determinar el tiempo que tendrán los fiscales y los equipos de defensa para presentar primero la teoría del caso y luego los argumentos de la defensa.

La investigación inició en 2017, cuando el Ministerio Público, mediante herramientas de colaboración eficaz internacional, obtuvo declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y en Panamá. Estas declaraciones permitieron establecer cómo la empresa pagó a funcionarios panameños para obtener el beneplácito en la construcción de obras a través de la llamada caja 2 de Odebrecht.

Según la investigación, Odebrecht operaba por medio de la División de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos a funcionarios públicos, utilizando sociedades anónimas en varias jurisdicciones como Belice, Uruguay, Países Bajos, Bahamas, Bolivia, Chipre y Panamá.

Las declaraciones que constan en el expediente, producto de la colaboración internacional de Brasil, Suiza y Estados Unidos, señalan que la empresa reconoció haber hecho pagos de sobornos.

La estructura de los pagos presuntamente incluía la participación de testaferros, sociedades y cuentas facilitadas por la empresa a través de terceros para recibir dinero ilícito.

En el marco de este caso, se registran sobornos por alrededor de 439 millones de dólares pagados por la constructora no solo en Panamá, sino también en países como Colombia, México, Angola, Mozambique, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y República Dominicana.

Hasta la fecha, en esta causa hay 19 personas condenadas y se han recuperado más de 80 millones de dólares.