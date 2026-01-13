  1. Inicio
Nacional

EN VIVO | Segundo día de la audiencia del caso Odebrechet

Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 13/01/2026 06:49
Hasta la fecha, en esta causa hay 19 personas condenadas y se han recuperado más de 80 millones de dólares.

La investigación inició en 2017, cuando el Ministerio Público, mediante herramientas de colaboración eficaz internacional, obtuvo declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y en Panamá. Estas declaraciones permitieron establecer cómo la empresa pagó a funcionarios panameños para obtener el beneplácito en la construcción de obras a través de la llamada caja 2 de Odebrecht.

Según la investigación, Odebrecht operaba por medio de la División de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos a funcionarios públicos, utilizando sociedades anónimas en varias jurisdicciones como Belice, Uruguay, Países Bajos, Bahamas, Bolivia, Chipre y Panamá.

