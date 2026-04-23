Autoridad del Canal de Panamá descarta aumento de ingresos por crisis en Oriente Medio

El administrador general de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricauter Vásquez, afirmó la tarde de este jueves 23 de abril que la actual situación en Oriente Medio no se traduce en una expectativa de mayores ingresos para la vía interoceánica, pese a posibles cambios temporales en las rutas marítimas globales.

“Nosotros no consideramos que la situación de Medio Oriente está encaminada para poder aumentar los ingresos del Canal”, señaló Vásquez.

Por ello, Vásquez enfatizó que la prioridad de la administración de la vía marítima no es capitalizar crisis internacionales, sino garantizar la estabilidad del servicio.

El funcionario explicó que la confiabilidad es el principal activo del Canal de Panamá, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas. “La confiabilidad del servicio es crítica. Cuando esta ruta deja de ser confiable, como ha pasado en otros canales, los usuarios buscan alternativas”, advirtió.

En ese sentido, destacó que Panamá mantiene su enfoque en asegurar que los clientes reciban el tránsito esperado, independientemente de las condiciones del mercado o los precios. “Tenemos que dar el servicio y garantizar el tránsito, eso es lo que caracteriza la operación del Canal”, subrayó.

Vásquez reconoció que escenarios de inestabilidad internacional pueden generar aumentos en la demanda de rutas como la panameña; sin embargo, aclaró que estos efectos suelen ser temporales. “Sí, puede aumentar la demanda, pero no esperamos que sea una situación permanente”, indicó.

El administrador también advirtió que, de prolongarse los conflictos en Oriente Medio, el impacto sería mucho más amplio que el comercio marítimo. “Si esto se convierte en una situación permanente, el estado del mundo sería totalmente diferente a como comenzamos este año”, concluyó.