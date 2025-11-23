Benicio Robinson denuncia ‘abuso’ contra más de 1,500 trabajadores bananeros

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, aseguró este domingo 23 de noviembre que hay un “abuso” contra los trabajadores bananeros.

Robinson advirtió que más de 1,500 trabajadores bananeros han sido afectados por despidos que —según afirmó— incluyen casos de mujeres embarazadas, empleados incapacitados y personas en condición vulnerable.

“Hay un abuso con los trabajadores bananeros. Han despedido a mujeres embarazadas, gente incapacitada y nadie ha velado por sus derechos. Son más de 1,500 trabajadores afectados”, denunció.

Añadió que habían destituido trabajadores bananeros que estaban de vacaciones.

“A nivel nacional e internacional deben meter la mano con lo que está pasando en Bocas del Toro”, afirmó y aseguró que los despidos ocurrieron tras un conflicto con el Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas Afines.

“Para terminar con un sindicato, terminaron con la población”, insistió.

Consultado sobre si existió persecución política contra movimientos sindicales en la provincia, el diputado fue enfático: “Claro que ha habido persecución. Han querido derrotar a los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores”, dijo.

Añadió que, aunque algunos sindicatos puedan tener fallas, “el sindicalismo es un derecho internacional, no solo de Panamá”.

Robinson acusó directamente a Chiquita Banana y Bocas Fruit Company de evitar el diálogo con los trabajadores y de aprovecharse de la situación.

“Chiquita Banana no ha querido sentarse con el sindicato que aún representa a los bananeros”, señaló.