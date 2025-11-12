Cámara de Comercio expresa preocupación por la violencia y pide reforzar la cooperación ciudadana con la Policía

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), tras encontrarse con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional, Rutilio Villarreal, a la salida de una entrevista habló con los funcionarios sobre seguridad y distribución de agua potable.

Arias expresó la mañana de este miércoles 12 de noviembre que trató con Fernández sobre los casos de violencia que se reportan en el país.

“Efectivamente la violencia no solo me preocupa como empresario, sino como panameño general... nos afecta a todos como panameños”, indicó Arias.

De acuerdo con Arias, aunque las cifras reflejen que está disminuyendo la violencia en el país si se compara con el año pasado “un muerto, un asesinato es mucho para todos los panameños”.

El presidente de la Cciap recordó que la inseguridad perjudica al sector turístico panameño.

Además, el dirigente planteó que los panameños deben involucrarse en la situación y no dejarle el problema solo a los agentes de la Policía Nacional.

“Tenemos que ver como buenos ciudadanos que somos como hacemos las llamadas atención y como alertamos a la Policía Nacional para que llegue a tiempo, porque de nada sirve notificar un muerto en la acera”, expresó Arias.

Como ejemplo Arias planteó que porque los ciudadanos no notifican cuando hay un “pindín” fuera de lugar “donde viene la guerra”.

“Tenemos que ayudar a la Policía Nacional” y asegurarse de que efectúa su trabajo correctamente, expresó Arias a los medios de comunicación.