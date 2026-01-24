Canción de Mr Fox bajo la lupa por ataques a figuras femeninas del entretenimiento

El Ministerio señaló que estas prácticas refuerzan estereotipos dañinos y contribuyen a una cultura de irrespeto que socava los avances alcanzados en igualdad de género y derechos humanos, afectando a mujeres que representan más de la mitad de la población panameña.En su calidad de ente rector y como parte del <b>Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer,</b> la institución reiteró que toda forma de violencia, incluida la mediática y simbólica, es inaceptable y contraria a los principios de una sociedad democrática, inclusiva y respetuosa.