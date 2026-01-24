Canción de Mr Fox bajo la lupa por ataques a figuras femeninas del entretenimiento

El Ministerio de la Mujer manifestó la tarde de este 24 de enero su profunda preocupación por la difusión del tema musical El Falador, interpretado por Mr Fox, El Tuoxx y Akim, al considerar que la producción irrespeta y denigra a mujeres panameñas de la industria del entretenimiento, recurriendo a expresiones cargadas de violencia simbólica y verbal. Entre las mujeres aludidas en el tema figuran Liza Hernández, Jacky Guzmán, Karen Chalmers, Katitao, Demphra, Anyuri, Nicole Pinto, Gracie Bon y Ashlany Mussetta.

La entidad advirtió que este tipo de contenidos trascienden la creatividad artística y se convierten en expresiones que promueven la misoginia, la humillación pública y la normalización de la violencia contra las mujeres, especialmente cuando se hace referencia directa a personas con nombre propio.