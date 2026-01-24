  1. Inicio
Canción de Mr Fox bajo la lupa por ataques a figuras femeninas del entretenimiento

La entidad advirtió que este tipo de contenidos trascienden la creatividad artística y se convierten en expresiones que promueven la misoginia.
Tomada de video
Por
Laura Chang
  • 24/01/2026 16:17
Entre las mujeres aludidas en el tema figuran Liza Hernández, Jacky Guzmán, Karen Chalmers, entre otras.

El Ministerio de la Mujer manifestó la tarde de este 24 de enero su profunda preocupación por la difusión del tema musical El Falador, interpretado por Mr Fox, El Tuoxx y Akim, al considerar que la producción irrespeta y denigra a mujeres panameñas de la industria del entretenimiento, recurriendo a expresiones cargadas de violencia simbólica y verbal.

Entre las mujeres aludidas en el tema figuran Liza Hernández, Jacky Guzmán, Karen Chalmers, Katitao, Demphra, Anyuri, Nicole Pinto, Gracie Bon y Ashlany Mussetta.

La entidad advirtió que este tipo de contenidos trascienden la creatividad artística y se convierten en expresiones que promueven la misoginia, la humillación pública y la normalización de la violencia contra las mujeres, especialmente cuando se hace referencia directa a personas con nombre propio.

El Ministerio señaló que estas prácticas refuerzan estereotipos dañinos y contribuyen a una cultura de irrespeto que socava los avances alcanzados en igualdad de género y derechos humanos, afectando a mujeres que representan más de la mitad de la población panameña.

En su calidad de ente rector y como parte del Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer, la institución reiteró que toda forma de violencia, incluida la mediática y simbólica, es inaceptable y contraria a los principios de una sociedad democrática, inclusiva y respetuosa.

