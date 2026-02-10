Carnavales 2026: ¿A qué hora empieza la inversión de carriles hacia el interior?

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dio a conocer los detalles del operativo especial de tránsito que se implementará durante los Carnavales 2026, con el objetivo de mejorar la movilidad hacia el interior del país y reducir los congestionamientos vehiculares.

Las autoridades informaron que se aplicará la inversión de carriles en tramos estratégicos de la carretera Panamericana, especialmente en Panamá Oeste, una de las zonas donde tradicionalmente se registran mayores tranques durante estas fechas.

Inversión de carriles desde el viernes al mediodía

De acuerdo con la Policía Nacional, la inversión de carriles iniciará desde el mediodía del viernes y se extenderá hasta horas de la noche en puntos clave como:

- Avenida de los Mártires hacia Howard

- Burunga – Vista Alegre

- El Nazareno – Capira

- San José – San Carlos

El operativo de retorno se activará a partir del martes, para facilitar el regreso de los conductores hacia la ciudad capital una vez concluyan las festividades.

Controles de velocidad y alcoholemia

Además del manejo de carriles, el plan incluye el uso de radares de velocidad, controles de alcoholemia y monitoreo permanente del flujo vehicular, con el fin de prevenir accidentes de tránsito y garantizar mayor seguridad en las carreteras durante el asueto.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad y las indicaciones de los agentes, para que los desplazamientos durante los Carnavales 2026 se desarrollen de manera ordenada y segura.