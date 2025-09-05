Caso Listo Wallet: Ralph Attie enfrenta audiencia en el hospital, le imputan cargos

<b>Caso Listo Wallet: Imputan cargos y definen cautelares contra Luis Oliva, Janice Becerra y Buddy Attie</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/caso-listo-wallet-imputan-cargos-y-definen-cautelares-contra-luis-oliva-janice-becerra-y-buddy-attie-IC15606079" target="_blank">En la audiencia de garantías realizada el pasado 28 de agosto, el juez Ceballos dictaminó la imputación de cargos de la siguiente manera:</a></b> Luis Oliva y Budy Attie por asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado; y Janice Becerra por asociación ilícita para delinquir y peculado.