Caso Listo Wallet: Ralph Attie enfrenta audiencia en el hospital, le imputan cargos

La aprehensión de Ralph Attie se dio por las presuntas irregularidades en la administración de la aplicación Listo Wallet.
La aprehensión de Ralph Attie se dio por las presuntas irregularidades en la administración de la aplicación Listo Wallet.
Por
Kathyria Caicedo
  • 05/09/2025 14:18
La aprehensión de Ralph Attie se dio junto a otras cuatro pesonas debido por las presuntas irregularidades en la administración de la aplicación Listo Wallet.

Al empresario Ralph Attie se le imputaron cargos tras una audiencia de control de garantías celebrada en el cuarto del hospital. Esta diligencia judicial se mantenía pendiente desde el 28 de agosto, luego que durante su aprehensión Attie sufriera una descompensación y, desde entonces, se mantuviera internado en un hospital de la localidad.

La aprehensión de Attie se dio junto a otras cuatro pesonas: Luis Oliva, Janice Becerra y su hermano, Budy Attie en medio de la operación Espejo de Cristal por las presuntas irregularidades en la administración de la aplicación Listo Wallet de la Autoridad de Innovación Gubernamental.

En primera instancia, el juez Luis Ceballos había decidido suspender los términos para Attie hasta cuando su pudiera presentar.

Tras la audiencia, que se realizó en horas de la tarde del jueves 4 de septiembre, Ceballos consideró ilegal la aprehensión, no obstante imputó los cargos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado.

Además ordenó medidas cautelares de impedimento de salida del país y mantenerse en el domicilio, es decir que no puede cambiar de domicilio.

Caso Listo Wallet: Imputan cargos y definen cautelares contra Luis Oliva, Janice Becerra y Buddy Attie

En la audiencia de garantías realizada el pasado 28 de agosto, el juez Ceballos dictaminó la imputación de cargos de la siguiente manera: Luis Oliva y Budy Attie por asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado; y Janice Becerra por asociación ilícita para delinquir y peculado.

Además se estableció el reporte periódico para los tres imputados y la prohibición de salida del país.

La Fiscal de Circuito Anticorrupción, Thalia Palacios, apeló la decisión del juez y la audiencia quedó programada para el próximo 10 de septiembre.

